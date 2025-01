Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, è recentemente rientrata nella casa del Grande Fratello grazie a un ripescaggio deciso dal pubblico. Insieme a lei, anche la modella brasiliana Helena Prestes ha fatto il suo ritorno nel reality. Durante la loro precedente permanenza, le due concorrenti avevano avuto accesi scontri, culminati in un episodio in cui Helena aveva lanciato un bollitore durante una discussione con Jessica. Questo incidente aveva portato a provvedimenti disciplinari per entrambe e, successivamente, all’uscita di Jessica dal programma.

Tuttavia, prima del loro rientro, Jessica e Helena hanno avuto modo di confrontarsi e chiarire le loro incomprensioni. In un’intervista al settimanale “Chi”, entrambe hanno mostrato un lato più vulnerabile, dichiarando: “Veniamo viste come due iene, ma siamo fragili!”. Questo confronto ha permesso loro di appianare le divergenze e di instaurare un rapporto più sereno. Il loro ritorno nella casa ha suscitato diverse reazioni tra gli altri concorrenti.





Luca Calvani, ad esempio, ha espresso il suo disappunto riguardo al ripescaggio di Jessica, sostenendo che chi si ritira volontariamente non dovrebbe avere la possibilità di rientrare nel gioco. Ha dichiarato: “Se te ne vai, vuol dire che dici al programma, agli autori e al pubblico: ‘Me ne frego, me ne vado’.” Ma nonostante le tensioni iniziali, Jessica e Helena sembrano aver trovato un nuovo equilibrio all’interno della casa.

Il loro rapporto, ora più disteso, potrebbe influenzare positivamente le dinamiche del gioco, offrendo al pubblico una nuova prospettiva sulle due concorrenti. Ma le cose sono fatte per restare così? Niente affatto. Secondo tanti utenti infatti, la loro è solo una “sana relazione di comodo“.

Ma che film mentali vi fate? Non l’ha guardata neanche per un secondo #grandefratello #morline pic.twitter.com/wxQtUEXzin — Marti🍄 (@Mtn41020073) January 21, 2025

Le due in realtà, sempre secondo tanti utenti, si odiano ancora pesantemente ma un po’ la loro uscita, un po’ una nuova consapevolezza, sembra che le due siano riuscite a trovare il modo si sopportarsi sebbene probabilmente si odino. Solo nelle scorse ore poi, è emerso un filmato su X in cui si vede Jessica “fissare” Helena mentre sono a tavola. Ma è davvero così? Secondo tanti utenti infatti, questa visione è completamente distorta dalla realtà: “Ma che film mentali vi fate? Non l’ha guardata neanche per un secondo”, scrive un utente. Ci resta solo da attendere per capire se sono diventate davvero amiche o viceversa.

