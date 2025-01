Dentro la Casa del Grande Fratello è il caos totale, in attesa di quello che succederà durante la prossima diretta alcuni concorrenti si sono tolti i microfoni rifiutandosi di andare in confessionale. A quanto raccontano poi alcuni ben informati, c’è chi sarebbe pronto ad un gesto eclatante con un abbandono in massa dalla Casa. “Si sono tolti i microfoni e questo è solo l’inizio – si legge su X -. Dovrebbero lasciare il Grande Fratello in massa e spero si arrivi a questo: abbiamo passato il segno”.

A fare infuriare i concorrenti, e spingerli alla rivolta, la decisione dei ripescaggi. Dopo la contrarietà di Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani, all’indomani della puntata si sono lamentati anche Luca Giglioli e gli altri, convocati in confessionale lo hanno disertato.





Grande Fratello, polemica dopo l’annuncio dei ripescaggi

Si legge su mondotv.it come: “In molti si sentono vittime di un’ingiustizia, e non hanno avuto problemi a esprimere il loro pensiero sotto le telecamere, non indossando microfoni e non andando in confessionale, costringendo il GF a provvedere alla censura”. Insomma, una bella gatta da pelare.

Intanto la puntata di domani, 23 gennaio, potrebbe riservare non poche sorprese. Durante la diretta del Grande Fratello, Signorini dirà qualcosa di parecchio rilevante ai concorrenti che resteranno impietriti ma non solo. Dovranno infatti dare delle risposte al conduttore e da ciò che diranno dipenderà anche il loro percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

Questo il messaggio apparso sul social X: “Signorini dicono sia molto incaz***. Permaloso com’è e non è un mistero che lo sia sempre stato. Giovedì farà una semplice domanda: ‘se non vi sta bene la decisione del Grande Fratello la porta rossa è aperta e potete uscire‘”. Dunque, spetterà ai gieffini scegliere se proseguire o meno l’avventura.