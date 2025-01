Durante la puntata del Grande Fratello di giovedì 16 gennaio 2025, i telespettatori hanno assistito a un acceso confronto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, un incontro tanto atteso, visto che entrambe sono tra le concorrenti più controverse di questa edizione. Non appena si sono incontrate, le due si sono scambiate un ammiccamento, gesto che ha suscitato numerosi dubbi tra i fan a casa, i quali hanno iniziato a sospettare che la discussione fosse in realtà un’operazione studiata a tavolino.

Lunedì, dopo il famoso ripescaggio, le due sono rientrate nella casa, in attesa del televoto che deciderà quali quattro tra i concorrenti ripescati – Helena, Jessica, Iago, Michael, Eva e Federica – entreranno ufficialmente nel programma. I telespettatori hanno subito notato un comportamento insolito da parte delle due ex rivali, alimentando ulteriori sospetti sul loro atteggiamento.

Grande Fratello, Helena e Jessica amiche dopo la lite

Ma cosa è successo quando le due sono uscite? A spiegarlo ci ha pensato Jessica Morlacchi. “Mi sono rivista da fuori e mi sono spaventata. Tutti i video delle litigate non li potevo vedere, vedevo proprio una donna, e mi dicevano, ma chi è? Avevo gli occhi da matta! Da fuori tutto ha avuto un senso diverso. Con Helena ci siamo riviste in più occasioni, anche fuori dallo studio. Cosa abbiamo fatto? Due matte! Baci, abbracciarci subito. Io le ho detto ‘Helena ma tu pensa quanto eravamo tese a livello mentale per arrivare a scannarci come abbiamo fatto, pensa a quanto stavamo veramente sotto pressione’”, ha detto.

“Ed è vero, perché se ci vedete fuori, siamo tu matte, – ha proseguito – siamo state benissimo insieme. Risate, scherzi, salti, perché lei mica cammina, salta! Due persone completamente diverse rispetto a quelle che eravamo alla fine del nostro percorso qui dentro. Ma poi non solo dal vivo, ci siamo sentite spesso anche per telefono. Pensa che l’altro giorno in piena notte questa mi manda le foto dei pini qui a Roma e mi dice ‘sembrano dinosauri’. Ma vi rendete conto? Lei nei pini vede i dinosauri! Fantastica”.

Jessica ha continuato a parlare della situazione che c’era in casa prima della oro lite: “Io non giustifico i nostri errori, ma voglio anche dire che c’era tanto stress. Stavamo là dentro da quattro mesi, ragazzi sono tanti. Ho letto tante critiche, ma non è facile immedesimarsi e capire. Ragazzi, io sfido chiunque, fatevi voi una reclusione di quattro mesi e poi vediamo se non sbroccate. Uno inizia a litigare per tutto, a vedere cose che non ci sono e a stuzzicarsi“.