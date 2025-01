Negli ultimi giorni, all’interno della Casa del Grande Fratello, alcuni concorrenti hanno espresso preoccupazione riguardo a un possibile calo degli ascolti del programma, attribuendolo alla mancanza di dinamiche coinvolgenti e alla decisione di procedere con il ripescaggio di ex partecipanti. Pamela Petrarolo, parlando con alcune coinquiline, ha ipotizzato un significativo calo di share, affermando: “A meno che dopo che loro due sono uscite non ci sia stato un crollo di ascolti della scala Mercalli”.

E ancora: “Ragazzi questo è da prendere in considerazione. Ci può stare che lo share sia sceso. Sto facendo i miei ragionamenti. Se fosse come penso io, cioè che lo share è crollato di due o tre punti, ragazzi è un danno enorme, importante”. Luca Calvani invece dice: “Signorini ha detto che stiamo andando molto forte, quindi andremo avanti molto a lungo”. Mariavittoria Minghetti invece dice: “No, stiamo andando malissimo perché non ci sono dinamiche. Ci ha indorato la pillola, grazie Alfonso. Stiamo andando malissimo, quindi per creare nuove dinamiche ve le ributtiamo in mezzo….”.





Grande Fratello, concorrenti preoccupati per gli ascolti

Insomma, queste riflessioni dei concorrenti riflettono una crescente consapevolezza riguardo all’impatto delle dinamiche interne sul successo del programma. Le preoccupazioni degli inquilini trovano riscontro nei dati di ascolto. La puntata del 20 gennaio 2025 ha registrato uno share del 17%, nonostante l’attesa per il ripescaggio di alcuni ex concorrenti. Questo risultato evidenzia una performance inferiore rispetto alle aspettative della produzione.

La decisione di reintegrare alcuni ex concorrenti ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico. Un sondaggio ha rivelato che il 66% dei telespettatori era favorevole al ripescaggio, mentre il restante 34% si è opposto, ritenendo che tale scelta potesse compromettere l’autenticità del gioco. All’interno della Casa, alcuni concorrenti di lunga data hanno manifestato disappunto per il ritorno degli ex partecipanti, percependolo come una minaccia al loro percorso e agli equilibri stabiliti.

Le preoccupazioni degli inquilini del Grande Fratello riguardo a un possibile calo degli ascolti riflettono una realtà supportata dai dati recenti. La decisione di procedere con il ripescaggio, sebbene mirata a rivitalizzare l’interesse del pubblico, ha generato dibattiti sia tra i telespettatori che tra i concorrenti stessi. Resta da vedere come queste dinamiche influenzeranno le future strategie della produzione e l’andamento del programma nelle prossime settimane.

