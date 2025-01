Al Grande Fratello una delle concorrenti che piano piano si è inserita alla perfezione nelle dinamiche del reality è Stefania Orlando. Ma non tutti la apprezzano completamente. Durante Pomeriggio Cinque un’ospite famosa ha sì precisato di essere un’amica della concorrente, ma le sue parole hanno sottinteso pure una critica, come è stato sottolineato in studio.

Myrta Merlino è prontamente intervenuta facendole notare che non si trattava proprio di grandi complimenti. Fuori dal Grande Fratello c’è chi ha capito cosa voglia fare Stefania Orlando in questa sua avventura televisiva. Ed è nata una discussione a Pomeriggio Cinque tra chi era d’accordo e chi no con l’affermazione dell’ospite.

Grande Fratello, la rivelazione su Stefania Orlando a Pomeriggio Cinque: “Para***”

Nonostante le premesse sembrassero favorevoli nei riguardi di Stefania Orlando, ascoltando attentamente le dichiarazioni di questa vip a Pomeriggio Cinque, Myrta si è resa conto che non si era proprio in presenza di parole lusinghiere verso la concorrente del Grande Fratello. Questa persona ha infatti esclamato: “Stefania è una mia cara amica e penso sia una grandissima stratega. Lei dove vuole arrivare arriva“.

A parlare è stata Arianna David, che ha aggiunto: “Lei è tanto amica di Eva Grimaldi, ma chissà perché l’ha fatta uscire”. Myrta ha dunque reagito così: “Ma le stai dando un po’ della parac*** alla nostra adorata Stefania, ho capito”. L’ospite ha proseguito dicendo che “la adoro, anch’io sono una parac*** però”.

Polemica Marina La Rosa, che rivolgendosi alla David ha detto: “Quindi è una tua amica Stefania? Meno male che è tua amica…”. Poi tutti hanno riso e il discorso si è concentrato su altri protagonisti del GF.