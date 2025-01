Il Grande Fratello si prepara alla prossima puntata in diretta, prevista per giovedì 23 gennaio ovviamente sempre in prima serata su Canale 5. E nelle scorse ore è uscita fuori un’indiscrezione che coinvolge Alfonso Signorini, infatti il conduttore sarebbe alquanto furioso e starebbe per comunicare qualcosa di molto forte all’indirizzo dei concorrenti del reality.

Durante la diretta del Grande Fratello, Signorini dirà qualcosa di parecchio rilevante ai concorrenti che resteranno impietriti ma non solo. Dovranno infatti dare delle risposte al conduttore e da ciò che diranno dipenderà anche il loro percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

Leggi anche: “Ora ve lo possiamo dire”. Helena e Jessica confessano, cosa è successo dopo l’addio al Grande Fratello





Grande Fratello, Signorini sarebbe furioso coi concorrenti

Sui social è emerso n presunto retroscena sul Grande Fratello, riguardante appunto Signorini, che si starebbe arrabbiando non poco dopo gli atteggiamenti avuti dai gieffini. Alcuni sono infatti insoddisfatti per i ripescaggi decretati dalla produzione e hanno protestato. Lorenzo ad esempio ha paventato anche la possibilità di abbandonare il programma.

Questo il messaggio apparso sul social X: “Signorini dicono sia molto incaz***. Permaloso com’è e non è un mistero che lo sia sempre stato. Giovedì farà una semplice domanda: ‘se non vi sta bene la decisione del Grande Fratello la porta rossa è aperta e potete uscire‘”. Dunque, spetterà ai gieffini scegliere se proseguire o meno l’avventura.

Il Pelato dicono sia molto incazzato !! permaloso com'è e non è un mistero che lo sia sempre stato.Giovedì farà una semplice domanda se non vi sta bene la decisione del grande fratello la porta rossa è aperta e potete uscire..#grandefratello — Peroni (@ciok1101) January 21, 2025

Potremmo essere davanti alla resa dei conti definitiva, visto che Alfonso non accetterebbe più queste prese di posizione dei concorrenti, che ora dovranno fare una scelta finale.