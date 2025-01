Nella puntata del 21 gennaio 2025 del Grande Fratello, Luca Calvani ha vissuto un momento di profonda emozione in occasione del compleanno del suo compagno, Alessandro Franchini. Durante la diretta, Luca ha dedicato parole affettuose ad Alessandro, esprimendo il desiderio di poterlo vedere e sottolineando quanto lo sentisse vicino nonostante la distanza. L’uomogli ha preparato una torta e ha fatto una dedica al compagno: “Auguri amore mio – ha detto – Ti sento sempre vicino, spero che tu non soffra troppo perchè sono un po’ sotto torchio. Sappi che mi dai tanta forza, e che ti porto sempre con me. Tu mi hai riempito la vita”.

Poi tutti assieme hanno cantato ‘tanti auguri’ fuori al giardino, tra l’emozione di Luca per il bel gesto. Luca e Alessandro condividono una relazione che dura da oltre otto anni. La coppia ha ufficializzato la loro storia nel 2022, quando Luca ha condiviso un post su Instagram dichiarando: “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi.” Insieme, gestiscono “Le Gusciane”, un resort situato nella campagna toscana, frutto di una passione comune per l’ospitalità e la natura.





Luca Calvani in lacrime per il compleanno del compagno

Durante la permanenza di Luca nella Casa del Grande Fratello, sono emerse alcune polemiche riguardanti presunte comunicazioni non autorizzate tra lui e Alessandro. In particolare, Jessica Morlacchi ha riferito di aver trovato un biglietto misterioso con la scritta “fuori dal letto di Jessica”, che sarebbe stato inviato da Enzo Paolo Turchi. Questo episodio ha sollevato discussioni tra i concorrenti e il pubblico, portando alcuni a chiedere chiarimenti alla produzione del programma.

Nonostante queste controversie, il legame tra Luca e Alessandro appare solido e profondo. La dedica di Luca durante la diretta del Grande Fratello ha mostrato al pubblico la sincerità dei suoi sentimenti, evidenziando come l’amore possa superare le barriere della distanza e delle circostanze. C’è anche da sapere però, che non tutti hanno accolto la cosa con positività.

Un utente sui social ad esempio ha scritto: “Scusate sarò insensibile ma sto schiattando per questa scena“. E ancora: “Sono una brutta persona se mi viene da ridere vedendo questo momento? Cringe“. Uno serafico invece commenta: “Ma è morto qualcuno?”. Insomma, per alcuni Luca Calvani è stato troppo esagerato. Ma quando c’è l’amore di mezzo…

