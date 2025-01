Nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2025, all’interno della Casa del Grande Fratello, Zeudi Di Palma e Javier Martinez hanno vissuto un momento di particolare intimità. I due concorrenti, già noti per la loro complicità, hanno trascorso la notte abbracciati, senza nascondere una crescente attrazione reciproca. “Che strano, ca**o. Zeudi ma che cosa mi sta succedendo? Non riesco a scattarmi, non mi va“. L’ex Miss Italia allora risponde: “E menomale. Che buono il tuo profumo“. Subito dopo la gieffina ha aggiunto: “Mi sento una briciola tra le tue braccia, tra le tue mani”.

E ancora: “Sai come si dice a Napoli? Sto letto tiene o zucchero. Perché è piacevole stare qua“. Questo avvicinamento ha attirato l’attenzione sia dei coinquilini che del pubblico a casa. Prima di questo episodio, Javier Martinez aveva mostrato interesse per Helena Prestes, con la quale aveva condiviso momenti di tenerezza e complicità. Tuttavia, l’eliminazione di Helena ha portato Javier a riavvicinarsi a Zeudi, con la quale aveva già instaurato un legame nelle settimane precedenti.





Zeudi e Javier, notte di passione al GF: fan sotto choc

Questo cambiamento nelle dinamiche relazionali ha suscitato curiosità e discussioni tra gli altri concorrenti. La notte trascorsa insieme da Zeudi e Javier non è passata inosservata agli occhi del pubblico. Sui social media, molti spettatori hanno commentato l’episodio, esprimendo opinioni contrastanti. Alcuni fan hanno accolto positivamente l’avvicinamento tra i due, sottolineando la naturalezza con cui è avvenuto e augurando loro il meglio.

Questo accade dopo che Zeudi ha ripetuto non so quante volte che sa di non essere corrisposta da Helena in quel senso.

Non è una giustificazione comunque perché non mi aspettavo che La Rosalinda fosse lei.

E Javier palesemente ne sta approfittando per avere clip#zelena pic.twitter.com/JcFIPPFk4b — escusa_ segue a loba (@IntoBreath) January 22, 2025

javier: “zeudi cosa mi sta succedendo, non mi va di staccarmi”

zeudi: “menomale”

javier: "zeudi cosa mi sta succedendo, non mi va di staccarmi"

zeudi: "menomale"

io spero sia un'allucinazione…

Altri, invece, hanno manifestato scetticismo, ritenendo che il comportamento di Javier possa essere strategico, soprattutto alla luce dei suoi precedenti atteggiamenti con Helena. L’evoluzione del rapporto tra Zeudi e Javier potrebbe influenzare significativamente le dinamiche all’interno della Casa. La nascita di una nuova coppia potrebbe infatti suscitare gelosie o alleanze tra gli altri concorrenti, modificando equilibri già precari.

Sto soffrendo io a vedere questo video, mi sento “tradita” da Zeudi, figuriamoci Helena quando lo vedrà.

Sto soffrendo io a vedere questo video, mi sento "tradita" da Zeudi, figuriamoci Helena quando lo vedrà.

Javier pessimo che non gliene frega di nessuna, ha proprio ignorato che Helena potesse ricambiare nei confronti di Zeudi, l'importante è che ha creato la dinamica

Inoltre, il pubblico, sempre attento alle relazioni che si sviluppano nel reality, potrebbe cambiare le proprie preferenze in base a come si svilupperà questa storia. La notte di intimità tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez, è facilmente intuibile, farà molto chiacchierare fuori e dentro Grande Fratello. Il fatto che lei, bisex, si sia prima avvicinata ad Helena, che a sua volta era anch’essa attratta da Javier, crea un triangolo a dir poco spaziale. Mentre i due sembrano avvicinarsi sempre di più, resta da vedere come questa relazione influenzerà le dinamiche interne alla Casa e quale sarà la reazione del pubblico nelle prossime settimane.

