Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, domani 23 gennaio accadrà qualcosa di importante: alcuni concorrenti eliminati rientreranno nella Casa. La decisione di ripescare quattro concorrenti precedentemente eliminati per dar loro la possibilità di rientrare in casa ha diviso il pubblico del Grande Fratello. E anche gli inquilini non l’hanno presa benissimo tanto che è partito un vero e proprio sciopero.

"Ora ve lo possiamo dire". Helena e Jessica confessano, cosa è successo dopo l'addio al Grande Fratello

“Si sono tolti i microfoni e questo è solo l’inizio – si legge su X -. Dovrebbero lasciare il Grande Fratello in massa e spero si arrivi a questo: abbiamo passato il segno”. A quanto raccontano poi alcuni ben informati, c’è chi sarebbe pronto ad un gesto eclatante con un abbandono in massa dalla Casa. Abbandono in massa che non ci sarà, al contrario di quattro ripescaggi che fanno già discutere.





Grande Fratello, Federica Petagna non rientrerà nella Casa

Secondo il sondaggio realizzato dalla pagina ‘Grande Fratello forum free’, a cui alla data del 22 gennaio alle ore 11:05 hanno partecipato 1605 utenti, i concorrenti vicini al ripescaggio sarebbero Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi e Eva Grimaldi. Nulla da fare invece per Michael Castorino e Federica Petagna, al momento i meno votati dal pubblico.

A proposito di Federica Petagna.

La sua avventura nella casa era finita prematuramente, generando tristezza in lei e anche nel suo ex fidanzato Alfonso. Dopo la sua uscita erano scoppiate però polemiche a non finire. Non appena rientrata in possesso del suo cellulare, Federica si era resa protagonista di un gesto non troppo bello.

A riportare la storia era stata Deianira Marzano: “Ciao Deia, ti volevo raccontare una cosa assurda successa ieri. Quando Federica è uscita dalla casa e ha riavuto il telefono, ha contattato Erica su Instagram (quella che stava con Stefano), dandole della bugiarda. Pensa che quella povera ragazza non solo non ha avuto modo di dire la sua, ma ora viene anche offesa”. Sarà stato per questo che il pubblico ha detto no ad un suo ritorno nella casa?