Clamorosa segnalazione post Grande Fratello: pare che un ex inquilino della casa di Cinecittà stia facendo carte false nel verso senso della parola pur di ottenere una ospitata e relativo cachet. Al momento non si conosce ancora il nome del gieffino disperato, gli esperti di gossip non lo hanno rivelato. Ma il suo giochetto è stato scoperto e lui smascherato. Se fosse veramente così a questo punto gli conviene cambiare tattica in fretta per non andare incontro a conseguenze poco piacevoli.

Cosa stanno combinando gli ex inquilini del Grande Fratello fuori dalla casa? Sembra siano pochi quelli tornati alla loro vita normale. Neanche i concorrenti non famosi. Quasi tutti si sono presi una sorta di pausa per capire cosa fare. C’è chi una telefonata l’ha già ricevuta e altri invece che si arrangiano come possono tra sponsorizzazioni e serate. A questo proposito, l’ultima segnalazione arrivata ha veramente del clamoroso.

Grande Fratello, concorrente fa carte false per avere ospitate. La rivelazione choc

A sganciare la bomba è stata pochi minuti fa sono stati Deianira Marzano e Amedeo Venza. I due influencer ed esperti di gossip dal giorno dopo la finale del Grande Fratello che ha visto trionfare Perla Vatiero stanno ricevendo numerose segnalazioni sui movimenti dei concorrenti. Le soffiate quasi sempre si sono rivelate azzeccate, trovando riscontro nella realtà.

Ma ecco cosa ha rivelato poco fa Deianira Marzano ai propri follower: “Io e @amedeovenzaofficial abbiamo saputo da fonti che un ex gieffo contatta le agenzie per fare le serate di coppi, quando la coppia non esiste. Tra l’altro si appella al fatto che lei abbia detto che si sentono (per cavalcare l’onda) il tutto all’insaputa di lei”. La notizia ha del calmoroso. Sulla rete gli appassionati del Gf si sono subito scatenati per cercare di capire di chi si tratta, le ipotesi sono molteplici. Ma c’è chi è convinto di aver individuato il nome mettendo insieme una serie di indizi.

La questione delle ospitate degli ex gieffini aveva tenuto banco già nei giorni scorsi. In un’altra occasione infatti Amedeo Venza sulle sue Instagram stories aveva raccontato che, due ex protagonisti del programma si sarebbero resi protagonisti di una richiesta piuttosto ingente.

In particolare, si legge nella story da lui condivisa, “una coppia del GF chiede la modica cifra di 10.000 euro per un’ospitata in discoteca”. Richiesta che con buone probabilità è stata rifiutata dal momento che, specifica Venza, “le discoteche ormai puntano solo sui cantanti (trapper) e dj famosi!“, e non dunque su ex gieffini.