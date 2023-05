La terrificante confessione di Paola e Chiara a Verissimo. Il duetto che ha fatto sognare milioni di telespettatori a Sanremo 2023 è stato ospite della puntata pomeridiana di sabato 13 maggio 2023 a Verissimo. La padrona di casa Silvia Toffanin le ha intervistate rivelando un passato non proprio idilliaco per una delle due. Le sorelle Iezzi sono in questi giorni in promozione del disco “Per sempre” uscito venerdì 12 maggio. E parlando di musica si è anche fatto riferimento alla loro vita e al loro passato.

>> “Ragazzi, attenti”. Isola dei Famosi 2023, occhi puntati sul corpo di Helena Prestes. Polemiche

In particolare Chiara Iezzi si è lasciata andare su uno dei momenti più difficili della sua vita. La bella cantante ha raccontato infatti a Silvia Toffanin di quando a otto anni ha subito una violenza in campeggio. Un fatto che per Chiara è rimasto impresso per tanti anni che come ha confessato l’ha segnata. Chiara Iezzi ha quindi detto: “È successo in un campeggio, ero al bar e un ragazzino mi ha portato in un luogo appartato”.





La terrificante confessione di Paola e Chiara a Verissimo

E ancora: “Mi sono molto spaventata e lo shock mi è rimasto per molto tempo. Io credo che questo abbia influito abbastanza su quello che poi è stato il mio carattere. Sono rimasta una timida e introversa”. Poco dopo Silvia Toffanin chiede a Chiara Iezzi se le cose ultimamente stiano andando bene e lei dice: “Ho vissuto un momento non facilissimo un anno e mezzo fa”.

Poi dice: “È dipeso molto dall’ansia e dagli attacchi di panico che mi hanno accompagnato per diverso tempo. Sono entrata in terapia, una cosa che mi ha aiutato molto. Ho imparato a non giudicare la mia vulnerabilità”. “Sul palco ti capita di avere attacchi di panico?”, chiede la padrona di casa. “L’arte aiuta a canalizzare queste emozioni e mi aiuta moltissimo”.

Conclude Paola Iezzi: “Io ho aspettato che fosse il momento giusto per Chiara per chiedere aiuto”. Le due si sono allontanate nel 2013 e per anni non si sono parlate. “Volevamo autoprodurci, ma non siamo riuscite a fare tutto. Il lavoro era tanto e volevamo anche vivere la vita al di fuori del lavoro”, ha detto Paola Iezzi. Poi tutto è andato e le due si sono ritrovate e hanno prodotto Furore a Sanremo 2023.

Leggi anche: “Adesso basta, questa è l’ultima volta”. Verissimo, Paola Barale è una furia contro Silvia Toffanin