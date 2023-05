Attimi di tensione a Verissimo durante l’intervista a Paola Barale. Silvia Toffanin in evidente difficoltà dopo un paio di domande scomode. Ma cosa è successo? Per capirlo affondo dobbiamo fare un passo indietro e cercare di guardare la faccenda da una diversa prospettiva. Tanto per cominciare è bene chiarire che Paola Barale non si è presentata negli studi di Mediaset per parlare di gossip e passato, ma del suo nuovo libro: “Non è la fine del mondo”. Nel libro la Barale ha raccontato di aver abortito diversi anni fa.

Un fatto che però non ha una data e quindi non si può collocare in nessuna sua relazione. A questo punto Silvia Toffanin, con un pizzico di astuzia neanche tanto velato, ha tentato di estorcere a Paola Barale la prima informazione. La conduttrice ha quindi chiesto alla sua ospite quanti anni avrebbe oggi il frutto d’amore che portava in grembo. Una domanda che starebbe a significare: quanti anni fa hai abortito? Con chi eri quel periodo? Insomma, la Toffanin ci è andata col passo di un mammut.

Chiaramente Paola Barale non l’ha presa benissimo e ha risposto piccata a questa prima domanda: “Quanti anni avrebbe oggi? Lo so ma non te lo dico. Comunque è andata così – ha aggiunto la Barale -. Si può essere realizzate anche senza figli. Magari sarei stata felice anche con dei figli, chi lo sa. Meglio vedere il bicchiere mezzo pieno”. Intenta a far inalberare l’ospite probabilmente, Silvia Toffanin entra a gamba tesa su un altro argomento off limits per la Barale: quello riguardo Gianni Sperti.

La donna, ultimamente, ha sempre chiesto di non parlarne e indovinate chi le ha chiesto di Gianni? Proprio lei, Silvia Toffanin. La padrona di casa ha chiesto senza mezzi termini: “Qui è stato Gianni la settimana scorsa, non ti faccio vedere le immagini perché so che non è cosa gradita”. A questo punto Paola Barale, sempre più piccata ha gelato per la seconda volta la conduttrice: “Sì, non è cosa gradita”.

E ancora Paola Barale: “Questa è l’ultima volta di cui ne parlo. A forza di parlare di cose passate si rischia di rimanere indietro. Sono cose accadute 22 anni, un altro periodo della mia vita. Io ho delle convinzioni e queste rimangono. Lui, per quello che ha detto la scorsa settimana, si commenta da solo. Parliamo d’altro, basta, tutto il resto è noia”.

