Bizzarri avvistamenti all’Isola dei Famosi 2023. Questa sera, lunedì 8 maggio, andrà in onda nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasilli. In diretta televisiva dalla spiaggia hondurena, Playa di Cayo Cochinos, vedremo i concorrenti collegarsi in studio con Ilary Blasi e mettersi in gioco per restare in gara e sopravvivere a fame e intemperie. La nuova puntata andrà in onda in prima serata su Canale 5. Come sempre, ad accompagnare Ilary Blasi, ci saranno gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

Sono già tre i naufraghi che hanno dovuto lasciare l’Isola dei Famosi 2023. Marco Predolin, Claudia Motta (ha lasciato il reality a causa di un infortunio) e Nathaly Caldonazzo. La showgirl è stata eliminata dal televoto ma al momento si trova in solitudine sull’isola di Sant’Elena. Il conduttore Mediaset, invece, aver lasciato l’Isola di Sant’Elena su consiglio dei medici, sarà in studio con Ilary Blasy e gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

Isola dei famosi 2023, i naufraghi vedono un essere luminoso

Questa notte i naufraghi dell’Isola dei Famosi hanno fatto uno strano avvistamento durante la notte. A spiegare meglio infatti ci ha pensato Christopher Leoni raccontando i dettagli a Marzo Mazzoli e Paolo Noise: “Stanotte ho visto l’animale della foresta. Era un essere brillante, l’abbiamo visto laggiù. L’abbiamo avvistato io e Nathaly, volevamo svegliare anche Helena. Era grosso e tutto luminoso. Non salta, cammina e si muove normalmente”.

Il racconto del naufrago dell’Isola dei famosi 2023 è proseguita: “Non penso che sia qualcosa di pericoloso. Giuro che l’ho visto davvero. In Brasile ci sono di queste cose nelle foreste. Storie di folclore, ma sono verissime”. Mentre Christipher Leoni parlava è passato Alessandro Cecchi Paone, il quale ha confermato il bizzarro avvistamento. “Un omino luminoso sulla montagna? Oddio ma l’ho visto anche io ragazzi. Color giallo, luce gialla lassù. Impressionante. Mi sono chiesto cosa potesse essere. No che non era la Luna, era davvero altro. Sono serio, sapete che sono scettico e su tante cose non sono d’accordo”, ha detto il naufrago dell’isola dei Famosi 2023.

Una giornata difficile per Paolo Noise ❤️‍🩹#Isola pic.twitter.com/gCpxTLFjoL — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 7, 2023

Il racconto di Cecchi Paone sull’avvistamento all‘Isola dei Famosi 2023 è proseguito: “Stava fermo e poi si muoveva un po’ in mezzo agli alberi. Poi se n’è andato e poi è tornato. Ma grande, non era una cosa piccola. Le storie del folclore su gnomi, fate e folletti le conosco. Si parla anche di spiriti della natura. Però devo essere onesto, io una cosa così strana non l’avevo mai vista. Sono rimasto in difficoltà e senza parole. Non so cosa possa essere. Sì era un’entità luminosa color giallo chiaro. Io non dispongo di strumenti scientifici per poter dire cosa fosse con precisione. Mi sono detto ‘ma sto sognando?’. Non scherzo, no, non stavo sognando perché poi ho continuato a vederla”.