Al Grande Fratello Jessica Morlacchi, lucida e spietata, in puntata chiede un fallo di confronto con Luca Calvani e spiffera tutto: “Ti sei mai messo sopra ad Amanda nel letto? Non mi pare, con me sì! Ti sei strusciato addosso a me. Poi sei caduto in basso. Ed è anche uscita quella cosa che io avevo deciso di non far uscire. Sono molto felice perché ho capito che fuori, come diceva bea, il pubblico vede tutto. Hai tirato fuori dello schifo, non hai abbindolato una donna? Qualsiasi donna ci sarebbe cascata. Sapendo che mi ero totalmente infatuata di te, te lo avevo detto sotto le lenzuola. Ti strusciavi addosso a me, quello era affetto?”.

Poi ancora: “Tu hai fatto i confessionali pieni di rabbia. Stai giocando, non mi prenderai più in giro. “Hanno visto le cose successe e anche i pezzi di Scottex he giravano tra i letti. Ti ho detto che eri pazzo a dirlo. Non stavi solo, c’ero io dentro al letto, ero entrata da 4 minuti e hai iniziato a farti i cavoli tuoi”. A questo punto Luca Calvani decide di rispondere per le rime e dice: “Io ora faccio un suicidio artistico e ammetto tutto. Ho fatto una cosa umana, che può succedere dopo quattro mesi di isolamento lontano dal mio compagno.





Ho fatto questo convinto di essere solo e non essere visto. Ho percepito che stavi tessendo la tela che stavi tessendo e ho deciso io di dirlo a Stefania, Amanda ed Eva. Tu hai calcato la mano e hai detto che mi avresti protetto”. Ma la Morlacchi non è affatto d’accordo e dice: “Non stavi solo! C’ero io nel letto. Ero appena entrata nel letto. Tu fuori di testa hai iniziato a fare… i cavoli tuoi”. Ma non è finita qui, perché ieri sera, dopo la puntata, Luca Calvani ha deciso di spiegare meglio cosa è successo sotto quelle lenzuola del Grande Fratello.

A Pamela ha detto: “Ragazze è una cosa naturale lo so, lo fanno tutti, ho fatto quello che avete capito. Ma da solo! Ho fatto quello che si fa da soli. Però ho fatto una grande figuraccia perché per quanto è una roba naturale, è stata detta in diretta in prima serata. Dai, sono passato come un er0tomane e adesso lo aggiungeranno alla mia pagina Wikipedia. Già lo vedo”.

Dice quindi Calvani: “Quando uscirò andrò a controllare e avranno scritto quello che è stato detto stasera”. E in effetti Luca Calvani, che conosce molto bene i meccanismi della televisione, aveva ragione. Sui social non si fa altro che ironizzare su questa cosa dello Scottex. Luca Calvani con questa storia pensa di aver firmato la sua fine televisiva? Non è escluso abbia ragione, anche se speriamo di no.

