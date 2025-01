Puntata ricca di tensione e colpi di scena quella del Grande Fratello, che nella serata del 13 gennaio ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori. In particolare uno dei momenti più attesi si è verificato quando Luca ha avuto un faccia a faccia con Jessica. Quest’ultima ha abbandonato il gioco dopo i fattacci con Helena, ma è tornata a confrontarsi per fare chiarezza su molti aspetti.

E durante l’appuntamento in diretta col Grande Fratello Luca è stato messo di fronte ad una situazione imbarazzante. L’attore ha ammesso di essere pronto ad andarsene definitivamente dalla trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Ha infatti spiegato per quale modo non se la sentirebbe di proseguire in questo contesto.

Nel corso del dialogo tra Luca e Jessica, l’ex concorrente del Grande Fratello ha voluto dire cosa è successo in passato con Calvani a proposito di quanto accaduto sotto le coperte. Le parole della Morlacchi non hanno dato spazio a molte interpretazioni, facendo immaginare che si sia anche andati oltre: “Il pubblico ha visto tutto, è sovrano. Ha visto le cose che sono successe, pure i pezzi di scottex che giravano tra i letti. Non stavi solo, nel letto c’ero io e ci sono i video”.

Jessica ha aggiunto: “Ero appena entrata nel letto e tu, fuori di testa, hai iniziato a fare i cavoli tuoi“. Poi l’attacco a Luca: “Quando una matita e un foglio ti hanno detto di andare via da me e andare da Helena hai fatto un salto da un preferito all’altro. Lui è saltato da Helena perché ha capito che era forte nella casa”. Ma Calvani ha respointo ogni cosa: “Questa roba non ci sto, non è vero, ho sempre cercato di proteggerti. Questo gioco non lo voglio fare, non voglio stare qui a spalare me*** addosso a una persona”.

Quindi, Luca è arrivato ad una conclusione: “Se lo vuoi fare te io le mani non me le sporco. Se credete a questa cosa, mandatemi a casa“. Beatrice Luzzi ha poi commentato così la vicenda: “Mi dispiace perché immagino quanto sia imbarazzante, però della tensione venutasi a creare tra Jessica e Helena hai una profonda responsabilità”.