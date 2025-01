A poche ore dalla puntata di stasera, 13 gennaio, dentro la casa del Grande Fratello l’atmosfera si scalda: protagonista è Zeudi che ha tentato un approccio, riuscito, con un’altra ragazza della Casa: e no, non è Helena. Un colpo di scena mica da poco visto che Zeudi, nelle ore scorse, aveva spiegato per filo e per segno come avesse interesse esclusivamente per la modella brasiliana. A raccogliere la sua confidenza era stato Javier Martinez.

>>“Sta male”. Grande Fratello, MaVi e Tommaso corrono ad aiutarlo: il concorrente in crisi

“A te piace davvero Helena?”, aveva chiesto il pallavolista. E lei si era detta più che sicura non convincendo del tutto Javier che aveva espresso dei dubbi:“è strano, non capisco, ti piace Alfonso e anche Helena Prestes?”. E Zeudi: “A me piace solo Helena”. Javier non ha mollato: “Ma ti sei baciata con Alfonso”.





Grande Fratello, scatta il bacio tra Zeudi e Chiara

E Zeudi: “In realtà mi sono baciata prima con lei, forse ti sei perso qualche dettaglio”. O forse le cose non stanno così visto che Zeudi ha baciato sulla lato della bocca la bellissima Chiara, contesa da Alfonso e Emanuele con il quale, poco prima, aveva avuto una discussione molto animata con scambio di accuse reciproche. Lei aveva accusato lui di aver preso le parti di Javier nel momento in cui tra i due era sceso il gelo.

Lui aveva rimbalzato le accuse al mittente, spiegando di non voler proseguire oltre nel confronto e nella discussione chiudendo, di fatto, ogni possibile futuro con lei. E chi lo sa che ora non nascerà una nuova amicizia speciale, ora che Zeudi potrebbe rimanere sola senza Helena, in nomination e con un piede fuori dal gioco. Intanto nella casa la tensione cresce.

Secondo alcuni rumors sarebbe in arrivo nuovi ingressi, uno in particolare destinato a destabilizzare gli equilibri. Chi è? Non sappiamo molto, solo che si tratta di “un uomo dal passato controverso“. Intanto c’è grande attesa per vedere chi tra Helena e Shaila dovrà lasciare la Casa dopo il caos della lite, le nomination d’ufficio e il conseguente abbandono di Jessica.