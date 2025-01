Dopo il colpo di scena della scorsa puntata del Grande Fratello, con il ritiro di Jessica Morlacchi, in quella del 13 gennaio Helena Prestes è stata eliminata al televoto. Mai così tanti voti, ha fatto sapere la produzione appena chiusa la votazione. Testa a testa con Shaila Gatta, altra grande protagonista di questa edizione, la modella brasiliana è stata quindi costretta a lasciare la casa al termine della diretta.

Fuori alla porta rossa, in lacrime, Helena ha ringraziato il ppubblico che ha votato per salvarla.”Ringrazio tutti, mi dispiace. Ero un po’ stanca, scocciata. Grazie al GF, grazie a tutti. È stata un’esperienza molto bella, mi mancherete di sicuro, tantissimo. Grazie al pubblico”, ha detto alle telecamere con la voce rotta dal pianto.

GF, Shaila si salva ma viene rimproverata da Signorini

Tornando al momento del verdetto, appena saputo di essere salva Shaila ha esultato tra le braccia del fidanzato, Lorenzo Spolverato. Ma non è riuscita a contenere la gioia nemmeno più tardi e infatti, al momento delle nomination, ci ha tenuto a ringraziare il pubblico: “Intanto grazie a tutta l’Italia che mi ha salvato, vi voglio bene”.

“Merita un twerk questa cosa” ha concluso prima di accovacciarsi e muovere i fianchi. Il gesto non è stato però gradito da Alfonso Signorini che, dallo studio, l’ha invitata a ricomporsi: “Scusa, ma veramente. Risparmiaci questa cosa. Che senso ha questo saluto? Come il cane che quando è felice muove la coda, tu muovi il sedere”.

Shaila a quel punto si è giustificata: “Luca mi prende sempre in giro, dice che quando sono felice twerko”, ha detto al conduttore e al pubblico per poi fare la sua nomination: Amanda Lecciso. Per la cronaca, i concorrenti nominati nella puntata del 13 gennaio 2025 del Grande Fratello sono stati Amanda, Bernardo, Lorenzo e Max.