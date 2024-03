Gli ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello continuano ad avere i riflettori puntati addosso. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, iniziato l’11 settembre 2023, è finito il 25 marzo 2024 con la vittoria di Perla Vatiero. Una vittoria inaspettata, perché l’attrice era la favorita alla vittoria. Invece in finale c’è stato il grande colpo di scena, l’ex volto di Temptation Island ha battuto l’attrice.

Perla Vatiero ha ottenuto il 55% delle preferenze contro il 45% di Beatrice Luzzi. A pesare sulla vittoria della giovane salernitana, è stato sicuramente il triangolo portato ‘in scena’ dal Grande Fratello, quello tra lei, l’ex Mirko Brunetti e Greta Rossetti, tentatrice di Temptation island che ha avuto una storia con il giovane reatino.

Leggi anche: “Adesso vi dico io cosa è successo”. Grande Fratello, rissa John Rossetti e Varrese: parla Monia e racconta tutto





Perla confessa il suo interesse per Alessio durante il Grande Fratello

Il percorso di Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello è stato caratterizzato dalla sua storia d’amore con Mirko Brunetti. La giovane è entrata in casa quando l’ex era già un concorrente ma all’inizio non c’era stato alcun spiraglio perché i due potessero tornare insieme. Poi, con il passare dei mesi, soprattutto dopo l’eliminazione di Mirko, le cose sono cambiate ed entrambi hanno confessato di provare ancora qualcosa l’uno per l’altra.

Le cose sono nuovamente cambiate quando al Grande Fratello è entrato Alessio Falsone, attuale fidanzato di Anita Olivieri, che per qualche settimana ha fatto battere il cuore proprio a Perla. La giovane era stata beccata mentre parlava di un interesse per Falsone, paragonando il giovane a una scarpa nuova e il suo ex a una vecchia.

“Vedo che le scarpe da prova sono interessanti, coinvolgenti” aveva detto Perla a Sergio e Greta, riferendosi ad Alessio.”Ci sono le vecchie scarpe e le altre. Io penso che quelle da prova siano molto interessanti, coinvolgenti, a volerle uno può desiderarle. Però per quanto riguarda l’altro paio di scarpe, quella situazione ti va stretta. Perché vuoi a tutti i costi che ti stiano strette, perché se comunque a te interessa stai male se quell’altro paio di scarpe potesse andarsene”, aveva spiegato.

Dopo aver scoperto dell’interesse di Perla nei suoi confronti, Alessio aveva rivelato: “L’ho detto trecento volte e lo ripeto. La vedo come una sorella al massimo, la piglio per il cu.o e basta, non vado oltre. Forse i video montati dal Grande Fratello su di lei e me le hanno fatto credere che c’era qualcos’altro”. Questo accadeva solo poche settimane fa, mentre ora Perla e Mirko professano amore eterno. Nell’intervista rilasciata a Chi, Perla ha svelato qualcosa sui suoi sentimenti verso Alessio. “Non ero fidanzata, sicuramente c’è stato un interesse”, ha detto la giovane dalle colonne di Chi.