Bufera totale su Verissimo, con Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi messi nel mirino. Infatti, una decisione presa dal programma Mediaset ha fatto ribollire di rabbia il pubblico, che ha deciso di commentare duramente sotto un post Instagram. Arriveranno infatti due personaggi che a quanto pare non sono graditi da molti telespettatori, i quali non hanno utilizzato parole leggere.

E ora non sappiamo se Verissimo potrà avere conseguenze negative anche sotto l’aspetto degli ascolti televisivi. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sicuramente non si attendevano così tanto astio nei loro confronti, ma è bastato pubblicare una foto per scatenare l’ira funesta della gente, che spera di non assistere più a interviste di questo tipo.

Verissimo, dure critiche a Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: “Vergognatevi”

Nella giornata di venerdì 16 febbraio Verissimo ha annunciato due degli ospiti che si siederanno di fronte a Silvia Toffanin. E anche Pier Silvio Berlusconi è terminato nella bufera, visto che sono stati invitati due personaggi di Uomini e Donne non graditi dai telespettatori. E sono apparsi tantissimi commenti contro la trasmissione e questi volti tv.

Saranno in studio Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, che hanno deciso di mettersi insieme e di lasciare UeD. Ma il pubblico si è imbestialito, come riferito anche dal sito Gossip e Tv: “Pier Silvio che fai? Non dovevi fare pulizia di questi personaggi? Verissimo sta diventando la noia come canta Angelina”, “Silvia sei scesa in basso, molto in basso”, “Siamo alla frutta anche per Verissimo”.

Alessandro e Roberta di UeD saranno ospiti domenica 18 febbraio e faranno la loro prima intervista di coppia. Le altre reazioni negative sono state queste: “Che personaggi senza contenuto”, “Vergogna”, “Da cambiare canale”.