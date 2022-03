Anche fuori dal ‘GF Vip’ la tensione è altissima e ad alzarla in queste ore è stata Clarissa Selassié, che ha minacciato di mettere tutto in mano agli avvocati. Dopo gli ultimi fatti accaduti, una delle tre principesse etiopi è parsa molto nervosa sui social network e non ha fatto troppi giri di parole. Infatti, sarebbe più che pronta ad utilizzare le maniere forti per impedire a queste persone di offendere lei e non solo. Ma questo suo annuncio ha comunque scatenato ancora altre reazioni.

Clarissa Selassié ha anche rivelato nei giorni scorsi per quale ragione Jessica non riesca a trovare l’anima gemella: “Jessica da tre anni non ha interesse nei confronti di un ragazzo. Lei vuole innamorarsi e cerca l’amore. Non le interessa il divertimento, vuole la relazione e un uomo che la supporta pure moralmente. Ma è un suo modo di essere, lei è così perché il suo carattere l’ha resa in questo modo”. Ora però la questione di cui ha parlato è molto più delicata e non sembra possa risolversi presto.

Ha probabilmente atteso un po’ di tempo per capire se si trattasse solamente di qualche episodio estemporaneo, ma poi Clarissa Selassié ha deciso di intervenire duramente, come riportato dal sito ‘Novella 2000’. Attraverso i social network ha fatto sapere che difenderà non solo se stessa ma anche le sorelle Jessica e Lulù, che adesso non hanno possibilità di farlo da sole essendo al ‘GF Vip’ e ancora all’oscuro di queste situazioni sgradevoli, che stanno colpendo tutte e tre le princess.





Dopo aver letto dei messaggi molto pesanti contro di lei e contro Jessica e Lulù, Clarissa Selassié è corsa ai ripari e ha minacciato tutti coloro che si sono resi autori di questi gesti offensivi: “Riguardo i tweet offensivi, nei confronti miei e soprattutto delle ragazze che adesso non si possono tutelare, ci tengo a dirvi che stiamo già prendendo provvedimenti legali”. Ma non tutti gli utenti di Twitter si sono intimoriti davanti a queste parole, infatti hanno voluto attaccarla ancora di più.

Nonostante questa invettiva sperava che potesse frenare gli hater, alcuni utenti hanno nuovamente preso di mira Clarissa Selassié. Le hanno fatto notare che anche lei in passato ha insultato altri concorrenti del programma, come Soleil Sorge, quindi questa reprimenda la ritengono contraddittoria, essendosi comportata anche lei in quel modo considerato inopportuno da questa fetta di pubblico.