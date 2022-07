“Sta per nascere”. La cicogna vola su UeD, l’ex ragazza di Maria mamma per la prima volta

L’annuncio dell’ex UeD è arrivato lo scorso febbraio con una foto su Instagram in cui tengono in mano le immagini di una ecografia: “Mi hai dato sin da subito quel senso di protezione che tutte le donne sognano. Con te, ho sempre detto di voler fare tutto. Tu sei stato, sin da subito, la mia casa, la mia città, il mio mondo. E quando pensavamo in grande, parlavamo sempre dei bambini che avremmo voluto e mi dicevi: “io te ne do 10 di bambini, tu sei e sarai la mamma dei miei figli”.

Così Cecilia Zagarrigo ha fatto sapere a tutti di essere incinta. Si è fatta conoscere a Uomini e Donne per corteggiare l’ex calciatore Oscar Branzani. Un’avventura finita male. Come il secondo tentativo quando il tronista Luca Onestini decise di chiamarla come corteggiatrice insieme a Giulia Latini e Soleil Sorge (quest’ultima fu la scelta del tronista). Per il lieto fine fu necessario il terzo tentativo. Venne infatti scelta da Carlo Pietropoli, ma anche in questo caso la relazione non decollò.





Cecilia Zagarrigo incinta, sta per nascere la figlia Mia

La relazione, partita già tra mille difficoltà dovute a litigi e al lockdown però, non decollò. Un lungo periodo di silenzio poi per l’ex Uomini e Donne era arrivato l’amore di Moreno Casamassima, di professione l’imprenditore, che tra poco la renderà mamma. E nelle ultime ore Cecilia Zagarrigo ha postato una foto tra le Instagram Stories: “Ciao amiche, Mia non è ancora nata ma io sono ricoverata in ospedale. Per il momento tutto procede. Spero di risentirvi presto insieme a lei. Grazie per i mille messaggi”, ha scritto l’ex UeD

Prima di annunciare la propria presenza in ospedale, Cecilia Zagarrigo, tre giorni fa, aveva pubblicato una foto su Instagram mostrando il pancione e annunciando di non vedere l’ora di conoscere e stringere tra le sue braccia la sua bambina. “Averti dentro di me è stata l’emozione più bella della mia vita. Ora però devi correre da noi… Forza Mia, siamo tutti in attesa di te!”, aveva scritto.

Un mese fa la casa di Cecilia Zagarrigo è stata svaligiata dai ladri. Ha pubblicato un video in cui mostra la camera da letto messa a soqquadro dalla banda: cassetti aperti, armadio svuotato, abiti sul pavimento e confusione. Una frase che campeggia: “Mi fate schifo. Siete delle me***”, scrive una furiosa Cecilia Zagarrigo sul filmato pubblicato sul suo profilo Instagram. In quei giorni anche Cecilia Rodriguez e il fidanzato Ignazio Moser sono stati presi di mira dai ladri, in particolare il garage di Ignazio Moser: “I miei cari amici ladri sono tornati a trovarmi perché gli mancavo. Mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portarmi via il volante, poi sono arrivato e sono scappati. Non li ho visti ma penso che sia andata così”.