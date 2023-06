“Cecchi Paone mente, io so la verità”. Isola dei Famosi, l’incredibile accusa del naufrago

Nonostante non faccia più parte dell’Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone è stato al centro di un discorso in Honduras. Un naufrago ha voluto rivelare qualcosa di clamoroso sul conto del giornalista, delle vere e proprie accuse pesanti che metterebbero in dubbio la sua credibilità. Ovviamente il compagno di Simone Antolini non era lì per difendersi ed eventualmente replicare, quindi non è da escludere che possa farlo sui social nelle prossime ore.

A far scoppiare il caso è stato un concorrente dell’Isola dei Famosi, intervistato in quei frangenti dal conduttore radiofonico Marco Mazzoli. La domanda su Alessandro Cecchi Paone ha ricevuto una risposta inaspettata, infatti sono stati svelati degli aneddoti impossibili solo da immaginare. Ma c’è chi ha subito messo in dubbio la veridicità del racconto di questo naufrago, visto che il presentatore ha sempre fatto dichiarazioni differenti.

Isola dei Famosi, naufrago critica pesantemente Alessandro Cecchi Paone

Nonostante anche durante la sua breve avventura all’Isola dei Famosi Alessandro Cecchi Paone abbia manifestato le sue intenzioni di unirsi in matrimonio con Simone Antolini e di adottare la figlia del giovane, avuta da una relazione con una donna quando era adolescente, questo naufrago in Honduras ha affermato davanti a Mazzoli che invece il giornalista non racconterebbe la verità. Ma nasconderebbe una certa avversità verso le adozioni gay.

A parlare è stato Gian Maria Sainato, che su Cecchi Paone ha detto come riportato dal sito Biccy: “Alessandro Cecchi Paone portavoce del gruppo LGBTQ italiano? Oddio, non è che sia apprezzatissimo dalla comunità. Perché? Lui è una persona che certe volte è stata contro il matrimonio, non si capisce mai da che parte sta. Per matrimonio intendo tra omosessuali. Poi contro le adozioni, spesso lui va contro. Spesso lui va contro ai diritti che invece stiamo chiedendo fortemente. Quindi non è che ci sta poi simpaticissimo. Oppure fa uscite. Se io sono a metà? Faccio parte della comunità LGBT e io sono per tutti i diritti”.

Ma proprio pochi giorni fa su Instagram Cecchi Paone aveva scritto: “Quella del matrimonio egualitario è una battaglia che combatto da anni e oggi più che mai. Lo sto vivendo sulla mia pelle e anche da ‘privilegiato’ è impossibile adottare un bambino o vivere un matrimonio come tutti in Italia”.