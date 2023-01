C’è Posta per Te, la storia di Stefano e Valentina spacca il pubblico. A chiamare i posti di Maria De Filippi è stata lei con l’obbiettivo di riappacificarsi con il marito dopo un tradimento. Un tradimento arrivato dopo un matrimonio sereno, e coronato dalla nascita di tre figli, che Valentina ha cercato di motivare. “A volte mi sono sentita umiliata come donna, il tuo essere così scontroso mi ha portato tra le braccia di un altro. Mi manchi. Quando te ne sei andato ho capito che eri tu l’uomo della mia vita, eri la mia famiglia. Stasera sono qui per chiederti: perché non torniamo insieme?”.



Alla base, quindi, ci sarebbe scarsa attenzione da parte del marito che, da parte sua, non vuole sentire ragioni. “Lo sbaglio l’hai fatto, ci potevi pensare prima. Per me le cose andavano bene dentro casa. Ho questa ferita aperta e pure grave. È una bella ragazza ma non provo più niente, gli mando dei serpenti per messaggio perché è una serpe. L’ho trovata a casa di quella persona. Quando vado da lei, io dico no, però poi sono un uomo e non posso rifiutare”.

Maria De Filippi cerca di farlo riflettere sul tradimento: “Non pensi che dare della cog*iona a tua moglie sia equivalente a volte? Non ti aspettavi che andasse con un altro perché faceva quello che dicevi tu. Prova a salvare questa famiglia, poi se non ce la fai, non ce la fai”, conclude Maria De Filippi. Ma niente da fare, Stefano resta inamovibile.



E il pubblico si scatena, schierandosi dalla parte di Valentina. “Questa donna ha tradito per il semplice fatto che il “suo uomo” la trattava come uno straccio io non sarei neanche più ritornata con uno del genere. Il rispetto prima di tutto, che schifo provo vergogna per lui”, scrive un’utente.



E ancora: “Il marito la trattava peggio di uno straccio, l’ha fatta sentire una donna inutile offendendola sempre, addirittura cadono le patatine sul pavimento e lui glie le schiaccia con i piedi dicendo di raccoglierle….e lei ci vuole pure tornare insieme????? Ma stiamo scherzando??? Questo è un uomo pessimo, fuggi da uno cosi”.