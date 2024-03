C’è posta per te, si è scoperto solo adesso: la notizia bomba per Maria De Filippi arriva dopo la messa in onda del programma del 16 marzo 2024. Che poi ieri sera, come sempre d’altronde, Maria doveva sfidarsi con i soliti programma competitor in Rai. E la domanda stamattina è: “Sarà riuscita a vincere?”. Il confronto più atteso chiaramente, ieri sera, era tra l’episodio finale di C’è posta per te su Canale 5 e L’Eredità presentato da Marco Liorni su Rai1.

Oltre a questi due programmi, le altre reti hanno offerto una varietà di contenuti. Rai2 ha trasmesso “Le indagini di Sister Boniface”, mentre Rai3 ha proposto “Il Provinciale – Il racconto dei racconti” con Federico Quaranta. Rete4 ha intrattenuto il pubblico con il film “Banana Joe” e Italia1 ha presentato “Clifford – Il grande cane rosso”.





“In altre parole” è stato il programma di scelta su La7, Tv8 ha messo in onda “Quattro ristoranti” di Alessandro Borghese, e su Nove è andato in onda “Accordi & Disaccordi”. Ma chi ha vinto sabato 16 marzo 2024 in ordine di ascolti e share? Per quanto riguarda gli ascolti della serata, L’Eredità su Rai1 ha raccolto 2.472.000 spettatori, pari a uno share del 16.20%.

C’è posta per te invece ha ottenuto un’audience di 4.170.000 spettatori, con uno share del 28.67%, nonostante un leggero calo rispetto alle puntate precedenti, dimostrando comunque la forte attrattiva del programma che si appresta a tornare a bomba nel 2025. Analizzando gli ascolti degli altri canali, “Le indagini di Sister Boniface” su Rai2 ha interessato 476.000 spettatori (2.52% di share), mentre “Il Provinciale – Il racconto dei racconti” su Rai3 ha attirato 391.000 spettatori (2.27% di share).

“Banana Joe” su Rete4 ha divertito 877.000 spettatori (5.09% di share) e “Clifford – Il grande cane rosso” su Italia1 è stato seguito da 808.000 spettatori (4.58% di share). “In altre parole” su La7 ha raggiunto 976.000 spettatori (5.42% di share), “Quattro ristoranti” su Tv8 ha interessato 412.000 spettatori (2.20% di share), e infine “Accordi & Disaccordi” su Nove ha catturato l’attenzione di 324.000 spettatori (2.4% di share). Insomma, Maria ha vinto di nuovo. E ormai non fa neanche più notizia.

