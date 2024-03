“Maria sorreggimi tu”. Studio in lacrime ieri sera a C’è Posta per te per la storia di Antonella, una mamma che ha lavorato duramente una vita per non far mancare niente alla sua famiglia dopo la morte del marito. La donna si è sottoposta ai lavori più umili come fare le pulizie allo zooparco della sua città per portare il cibo a casa. Ieri, non appena ha visto che a mandarla a chiamare era una delle sue due figlie, Antonella non ha retto all’emozione.

“Mamma devi iniziare un po’ di più a te stessa”. Questo il messaggio di Roberta per la madre. Una lettera commovente, letta da Maria che a un certo punto si è messa seduta proprio di fianco ad Antonella e le ha stretto a lungo il braccio intorno alle spalle. La conduttrice è apparsa visibilmente commossa. Antonella allora si è aggrappata al braccio di Maria senza riuscirsi più a staccarsi.

C’è posta per te, un regalo incredibile per mamma Antonella da parte della figlia

“Ora che sono diventata grande e che sono una mamma posso dirti quanto sei stata pazzesca. Non sentirti mai un peso per me”, ha detto Roberta alla mamma, rivelando che nonostante le difficoltà economiche (la famiglia ha vissuto per anni in una casa piccola e piena di macchie sulle pareti) la sua infanzia è stata felice. I sacrifici di Antonella sono stati enormi e le hanno segnato il fisico: le mani callose e gonfie.

“Sei la donna migliore che conosca – ha continuato Roberta . e per me è difficile essere come a te. Quando ero piccola le mie amiche mi chiedevano se potevano fare scambio con te, le loro mamme erano delle musone. Se avessi potuto scegliere una mamma avrei comunque scelto te”.

In studio sono arrivate poi due amiche di Antonella, anche loro si sono sedute al suo fianco. Solo a quel punto Antonella ha lasciato il braccio di Maria, anche se non avrebbe voluto. Poi per lei è arrivata una sorpresa incredibile.

Dalle scale dello studio di C’è posta per te è apparso l’attor Furkan Palali di Terra Amara, la serie televisiva preferita dalla donna. Anche lui è rimasto colpito dalla storia di Antonella. L’artista portava in mano un piccolo Oscar: “Per un attore è il premio più grande, ma questa sera è per te: l’oscar per la mamma più buona del mondo”. Furkan ha fatto poi un regalo in soldi alla donna, anche se la cifra non è stata svelata. Per Antonella anche un voucher da spendere in un viaggio per la destinazione che preferisce.