C’è posta per te è tornato in tv e lo ha fatto alla grande. Com’era prevedile la prima puntata puntata del programma del sabato sera di Maria De Filippi ha vinto la gara degli ascolti tenendo incollati davanti al piccolo schermo 5.953.000 spettatori pari al 29.2% di share. E tra i protagonisti più amati della puntata dell’esordio c’è sicuramente Salvatore Loverso.

Originario di Finale Emilia, in provincia di Modena, è un pallanuotista che ha perso il papà Franco. Sua madre Enza lo ha chiamato a C’è posta per te per aiutarlo a superare il suo periodo più buio e per lui è arrivato anche Stefano De Martino, il suo idolo: “Non sono io il tuo regalo, ma voglio darti un consiglio su come lasciare andare via tante cose”.

C’è posta per te, tutti pazzi per Salvatore Loverso

“Un altro regalo che ti faccio è un’opera d’arte, vorrei che tu e tua madre partiste per Parigi per andare a vedere da vicino la Gioconda. Poi me la racconti”, le parole del conduttore a Salvatore Loverso, che all’indomani della sua partecipazione a C’è posta per te ha visto il suo profilo Instagram riempirsi di follower.





Migliaia di follower in più, fino a 60mila, e tantissimi commenti di complimenti per l’affetto mostrato nei confronti di mamma Enza, rimasta vedova. Anche numerosi critici e influencer come Il Menestrelloh che tra i commenti scherza su questo boom di attenzione: “Tra un po’ ti daranno la spunta blu”, ha scritto al protagonista di C’è posta per te.

Ma ora c’è un’altra richiesta per Salvatore perché c’è già chi lo vuole sul trono di UeD in modo che possa trovare l’amore della sua vita. Stando a quanto trapelato a C’è posta per te, infatti, il ragazzo è ufficialmente single e tra i tanti che fanno il tifo per lui anche Amedeo Venza che sul suo blog ha fatto un appello direttamente a Maria De Filippi.