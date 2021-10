“Una scelta storica”. C’è posta per te, scoperta la grande novità per il programma di Maria De Filippi

Maria De Filippi è già pronta per una nuova avventura televisiva con ‘C’è posta per te’, che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 nel 2022. Stando ad alcune indiscrezioni già uscite fuori in queste ore, sarebbe già stata scelta la prima storia che i telespettatori potranno ascoltare. C’è grande attesa da parte degli amanti della trasmissione del sabato, che non vedono l’ora di rivedere all’opera la conduttrice. E da quest’anno c’è una grossa novità, infatti non era mai successa una cosa simile fino ad ora.

Per Maria De Filippi non ci sono buone notizie per quanto riguarda ‘Amici 21’. Il programma, infatti, perde ascolti. La puntata di domenica 17 ottobre è stata guardata da meno di 2,5 milioni di spettatori, con il 17,75% di share. Su Rai1, invece, sale negli ascolti il diretto concorrente, quel “Domenica In” di Mara Venier che ha ottenuto un ottimo 16,8% nella prima parte (2,5 milioni di telespettatori). Poi 17,10% nella seconda parte, con 2,2 milioni di telespettatori. Quindi, non paga la scelta di trasmetterla la domenica.

In attesa di capire quante volte ci si emozionerà con le sorprese e le storie davvero commoventi di ‘C’è posta per te’, è già presente una novità assoluta nel programma Mediaset. Si è sempre utilizzato un canale preciso per inviare le richieste alla produzione, al fine di raccontare le proprie storie personali. Ma stavolta, in linea con i tempi, si è deciso di cambiare strada e di optare per una soluzione probabilmente ancora più comoda. Ad anticipare tutto è stato il sito ‘DavideMaggio.it’. Andiamo a vedere cosa è cambiato.





Per proporsi a ‘C’è posta per te’ non sarà più possibile usare il fax, ma un altro mezzo tecnologico. Si è deciso di puntare su WhatsApp, infatti le persone potranno inviare un messaggio al numero 3371429453. In alternativa si potrà effettuare una telefonata allo 0637352900. Infine, c’è anche una terza possibilità: sul sito ‘WittyTv’ si può compilare un modulo proprio per mettersi in contatto con la redazione e sperare poi di essere accolti da Maria De Filippi in uno dei sabato sera in programma.

‘C’è posta per te’ va in onda su Canale 5 dal 12 gennaio 2000 e alla sua conduzione c’è sempre stata Maria De Filippi. Con le sue ventiquattro edizioni collezionate, è oggi il people show più longevo della televisione italiana. L’ultima edizione è andata in onda dal 9 gennaio scorso fino al 13 marzo. Ora, occorrerà aspettare l’inizio del 2022 per rivedere questo seguitissimo programma.