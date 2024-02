A “C’è Posta per Te” la storia di Maria Grazia e Raffaella che non vedono il padre da 50 anni. Stavolta davanti alla busta nel programma di Maria De Filippi è arrivato Renato che tanti e tanti anni fa ha abbandonato le figlie e poi non le ha mai cercate. Le stesse due donne si aspettavano che fosse lui a fare la prima mossa, ma così non è stato. E in studio il pubblico è rimasto di sasso di fronte a certe dichiarazioni.

Quando nacque la seconda figlia Renato entrò in ospedale e dopo aver scoperto il sesso del bebè disse soltanto: “Ah, un’altra femmina” poi scomparve. La mamma di Maria Grazia e Raffaella si è innamorata di un altro uomo ed è stato quest’ultimo a crescere le due figlie. Loro lo consideravano come un padre. Tuttavia vogliono avere risposte dal padre biologico, perché le ha lasciate, se abbia mai pensato a loro…

Leggi anche: “Non doveva farlo”. C’è posta per te, polemica sul consiglio di Berrettini a Denise





Le dichiarazioni di Renato alle figlie: gelo in studio

Il dialogo tra Maria Grazia e Raffaella e il padre Renato è molto freddo: “Sono passati 50 anni, non sappiamo nulla di lei… Non abbiamo avuto mai notizia, non sappiamo niente. Sono qui per chiudere un cerchio della mia vita”. Il papà appare molto serio, poi risponde alle richieste di chiarimenti delle figlie, ammettendo di non ricordare neppure le date delle loro nascite, ma solo l’anni.

Maria De Filippi ricorda che Renato ha avuto fidanzamenti contemporanei, quando ha avuto le figlie stava anche con altre donne: “Il mio pensiero sull’abbandono – dice Renato – lavoravo per l’Ilva, avevo un buon salario, mi avevano chiesto alimenti, metà salario… e poi il vostro nonno, con i fratelli della mamma, mi hanno scoperto e mi son sentito loro che correvano. Volevano incastrarmi, da lì mi è venuta fifa, paura, andai da mia madre a Lecce. E spiegai ai miei genitori che mi era successo questo. C’era la tensione…”.

La tensione c’è ancora: Renato ha avuto altri quattro figli. “Noi siamo state completamente abbandonate – dice Maria Grazia – Come si sente lei ad aver cresciuto quattro figli quando sapeva di averne altre due?”. Lui spiega: “È una lunga storia, ho avuto due figli da una donna e due da un’altra…”. Le donne non sembrano contente delle sue risposte e c’è bisogno dell’intervento di Maria per muovere le acque: “Se volete chiudere un cerchio e incontrarlo mi sembra che sia qui esattamente per quello”. Alla fine la busta si apre, ma tra padre e figli non ci sono abbracci, solo una stretta di mano e un po’ di imbarazzo.

Tra i commenti molti criticano le due donne per non aver mostrato pietà o voglia di perdonare, ma solo risentimento e vendetta: “Cercarlo dopo 50 anni accusandolo e parlandogli male non ha senso. Piuttosto stavate a casa, oppure lo cercavate prima” e “In questo programma di solito chi ti chiama lo fa per “riconciliarsi” e non per rinfacciare o umiliare, non ha senso farlo in questo contesto”, “Tu chiami tuo padre dopo cinquant’anni, lo vedi in quelle condizioni, lo tratti da straccio per tuo piacere personale e alla fine gli dai solo una stretta di mano? Schifo”.

“Avete visto lei?”. C’è Posta per te, doccia gelata su Dario e Giorgia: si scopre dopo la proposta