C’è Posta per te, un momento particolarmente toccante è andato in onda durante la puntata di ieri 17 febbraio. Emanuel Lo, insegnante di Amici 23, e la cantante Giorgia sono stati testimoni della proposta di nozze di Dario a Giorgia. Ma qualcosa non ha convinto in pieno. A prendere l’iniziativa è stato Dario, che ha detto: “Qui dentro c’è tutto il nostro amore, lo abbiamo riempito di bigliettini in cui scriviamo quello che pensiamo di noi”.

>> “Non sei umana!”. C’è Posta per te, papà Alessandro in lacrime davanti alle parole della figlia Valentina: “Umiliato davanti a tutta Italia”

E ancora: “Amore mio, tu lo sai, da quando ti conosco non solo ho capito cosa sia l’amore, ma ho capito anche che per me sei tutto. Per me sei un essere speciale, una donna meravigliosa, la più bella del mondo. E io sono un uomo fortunatissimo”. Giorgia ha detto sì e pochi minuti dopo sono entrati Emanuel Lo accompagnato dalla cantante Giorgia.





C’è Posta per te, proposta di matrimonio durante la puntata

Con un mazzo di fiori in mano, Emanuel Lo ha spiegato: “Noi siamo un po’ testimoni di questo amore puro, vero e reale. dovrebbe allenare un sacco di persone, spesso c’è un po’ di inibizione ad esprimere i sentimenti. Approfitta di questo legame forte per fortificarti. Anche perché l’amore è fatto di alti e bassi, momenti più facili e più difficili”.

La proposta di Dario a Giorgia è stata commovente: “Te l’ho raccontato tante volte, c’è una stanza speciale per me, una stanza che rappresenta tantissimo, dove sono cresciuto con tutti i miei cugini. È una stanza in cui c’è una cornice per ogni coppia sposata ed ora c’è una cornice vuota, vorrei che anche noi diventassimo protagonisti di questa stanza. Mi vuoi sposare?”.

Lei ha detto sì, ma tra tanti applausi (il 90% dei commenti) c’è stato anche qualcuno che non è convinto fino in fondo: “Lui innamorato perso, lei tempo 2 anni lo lascia male, a presto”. “Questo ragazzo la loda troppo è praticamente invaghito perso di lei non vede altro .mi auguro sia sempre felice con questa ragazza anche se gli occhi di lei parlano chiaro”. E ancora: “Lui molto innamorato e lei poco entusiasta”. Come detto sono tanti quelli che li difendono: “Sono uno spettacolo!!! Non capisco la cattiveria che leggo nei commenti!!! Lei in imbarazzo e vi garantisco che per come sono spavalda io dinanzi a tutto questo sarei anche peggio di lei!!!!”.