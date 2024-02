“Papà non ti voglio più bene”. Finale amarissimo ieri sera a C’è Posta per te per un padre disperato che cercava di ricongiungersi con la propria figlia. Tra i due non ci sono più rapporti ormai da sei anni. Lei non vuole più vederlo a causa della sua invadenza che le ha creato molti problemi durante l’adolescenza e anche dopo. Una decisione non condivisa dal pubblico in studio e neanche dalla maggioranza sui social: “Non sei umana, ha umiliato il padre davanti a tutta l’Italia”, ha commentato più di uno riferendosi alla ragazza.

Valentina ha chiuso la busta in faccia ad Alessandro. Tra padre e figlia per ora nessun ricongiungimento. Lei ha sofferto troppo nel corso degli anni. Maria de Filippi ha raccontato che Alessandro è stato un padre molto geloso nei confronti di lei, “perché non voleva che qualche ragazzo le facesse del male”. La seguiva anche in discoteca “e allontanava chiunque le si avvicinasse”.

Leggi anche: “Marta, c’è una sorpresa per te!”. C’è posta per te, da Maria De Filippi sorpresa choc





“Papà non ti voglio più bene”. Valentina chiude la busta in faccia ad Alessandro

Valentina si è sposata con Marco ed è diventata mamma di un bambino che si chiama Jonathan. Ma la gelosia di Alessandro si è manifestata anche nei confronti del nipote. “Alessandro non accetta che il piccolo passi troppo tempo con gli altri nonni”. Da qui la decisione di Valentina: troncare del tutto.

Maria ha cercato in ogni modo di far tornare Valentina sui suoi passi. Ha parlato a lungo con la ragazza spiegandole che il padre si è dimostrato a lei veramente dispiaciuto e ha promesso che cambierà. A farle da sponda anche il marito di Valentina, Marco. Tra genero e suocero i rapporti sono buoni.

Alessandro è sembrato veramente pentito. Le sue parole: “So che ho fatto mille sbagli, ma lo facevo solo per gelosia. Mi faceva male vederti andare sempre da altri e mai da me, non siamo mai riusciti a fare un compleanno o un Natale assieme. Mi mancate tanto, vorrei solo che tornassimo come una volta. Mi sembra di essere sempre stato un buon padre, vorrei tornassimo ad essere una famiglia. A te, Marco, volevo dire grazie perché hai sempre provato a fare da paciere e sei stato vicino a lei. Ho bisogno del tuo aiuto per farmi riunire con lei”.

Marco ci ha provato: “Perché gli voglio bene, perché penso lui sia un bravo nonno e perché faccio di tutto per ricostruire questo rapporto. Ma so anche, per come la conosco, che se Valentina prende una decisione è difficile farle cambiare idea”.

Nulla da fare. Valentina è stata un muro. Allora Maria dei Filippi non ha più insistito: “Io ho smesso di soffrire. Mi chiamava in modo ossessivo, anche 11 volte al giorno, semplicemente per chiedermi come stessi. Da piccolina gli volevo bene, adesso non più”.