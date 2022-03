“Il dolore ci rende soli…”. C’è Posta per Te, Emma Marrone crolla in lacrime dopo quelle parole

C’è Posta per Te, ospite d’eccezione nello studio televisivo di Maria De Filippi. Una puntata davvero ricca di colpi di scena e riflettori accesi anche e soprattutto sulla padrona di casa che in occasione dell’ultima puntata ha avuto modo di incontrare una persona a lei molto legata. Si tratta proprio di Emma Marrone, destinataria di parole che hanno colpito nel segno.

Per Emma Marrone la reginetta degli ascolti del sabato sera italiano ha un posto ‘speciale’. Tutti sanno che tra Maria De Filippi e la cantante a legarle esiste una storia fatta di sogni, di sacrifici, di spalle importanti su cui poter sempre contare nonostante il trascorrere del tempo. E la cantante a sua volta non poteva che prendere parte di una storia molto emozionante nello studio di Canale 5, quella di Agata.

Maria De Filippi come “madre artistica” di Emma. La cantante, non appena fatto il suo ingresso in studio, non ha trattenuto l’emozione dopo le parole della conduttrice: “Sai quanto ti voglio bene e quanto sono orgogliosa di te”. Parole che dopo tanti anni dalla partecipazione ad Amici, ricordano ad Emma quanta strada compiuta fino ad oggi.





Emma ha poi ascoltato la storia di Agata e dei suoi 4 figli con occhi lucidi Emma ha ascoltato il tutto, emozionandosi e piangendo: “Sono contenta di conoscervi di persona. Nella vostra storia si possono rispecchiare in tanti. Ho conosciuto la vostra grande mamma, è una donna in gamba, meravigliosa”.

Poi la cantante ha aggiunto: “Il dolore ci rende soli al mondo, ognuno lo vive a modo proprio, tenta di attraversarlo, digerirlo, non sappiamo in quale cassetto metterlo e i figli si ritrovano a fare i genitori dei propri genitori. L’importante è trovare sempre un motivo per restare vivi al mondo. Agata ha quattro splendidi motivi e poi è stata una delle poche persone al mondo, che il vero amore lo ha toccato con mano”.