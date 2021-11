Ci sono grandi novità per la conduttrice Caterina Balivo, che da un po’ di tempo a questa parte ha fatto perdere le sue tracce nel piccolo schermo. La sua ultima esperienza televisiva risale a diversi mesi fa, quando ha preso parte al programma ‘Il Cantante Mascherato’ di Milly Carlucci in qualità di giudice. Ma adesso è intenzionata a farsi valere più di prima e ha deciso di optare per una mossa importante, che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta a livello professionale.

Recentemente era stata attaccata da un’utente: “Hai smesso di lavorare anche grazie al mantenimento di tuo marito. Ti seguo da tanto tempo, io ho difficoltà ad andare avanti per mantenere due figli. La prossima volta mi scelgo un marito che mi mantenga”. E lei aveva replicato: “Tesoro, da quando ho diciassette anni mi mantengo da sola e a 41 continuo a farlo. Non esiste solo la televisione. Un bacio, ma ho capito il senso del tuo messaggio. Tu cerca di capire il mio, con affetto”. Ora la notizia decisamente rassicurante.

Caterina Balivo ha una voglia matta di ritornare protagonista in televisione e, visto che negli ultimi mesi la situazione è diventata più complicata delle previsioni, ha voluto fare un cambiamento che potrebbe rivelarsi decisivo. A riportare la notizia è stato il settimanale ‘Oggi’. La presentatrice ha voltato pagina e ha salutato il suo vecchio agente per passare nelle fila di un altro team. E quest’ultimo non è affatto uno qualunque, infatti ha scelto un pezzo grosso, che potrebbe darle un’enorme chance.





Dunque, la bellissima e bravissima Caterina Balivo si è accordata con la squadra capitanata da Beppe Caschetto, considerato uno dei più influenti manager della televisione. Infatti, ci sono tantissimi personaggi famosi nel suo team, da Fabio Fazio a Miriam Leone passando per Alessia Marcuzzi. Ed è già uscita fuori una notizia bomba sul futuro della donna. La quale potrebbe prendere le redini di uno storico programma, condotto adesso da uno dei migliori conduttori della tv pubblica.

Stando agli ultimi rumor, Caterina Balivo potrebbe presentare a partire dalla prossima edizione il game show ‘L’Eredità’, condotto da Flavio Insinna. Quest’ultimo porterà a termine il programma, ma potrebbe non essere confermato l’anno prossimo. Quindi, entrerebbe in scena proprio lei. Anche se ovviamente non è da escludere che possa trovare qualche altro impiego anche prima.