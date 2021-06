“Le lacrime prima della chemio”. Carolina Marconi, la dura lotta contro il tumore: le condizioni dell’ex gieffina

Carolina Marconi, secondo “step” dopo l’operazione. L’annuncio dell’ex gieffina ha destato non poca apprensione tra i fan. La scoperta di avere un tumore al seno dunque la delicata operazione affrontata da Carolina Marconi “durata più o meno 8 ore”. Momento molto difficile per l’ex gieffina, che oltre all’esportazione del tumore è andata incontro anche alla ricostruzione di una mammella. Oggi Carolina torna a parlare al suo pubblico di sostenitori che le stanno dimostrando affetto.

La paura di non svegliarsi era tanta ma non appena finito l’intervento al seno, Carolina Marconi non ha esitato a comunicare a tutti che sta bene. Carolina Marconi è stata in ospedale per inserire il PICC-port, la cannula – lunga ben 41 centimetri – che le servirà in tutto il percorso della chemioterapia: “Oggi il 3 giugno sarà x me una data importante :ho messo il picc-port ,la cannula di 41 cm in vena che mi seguirà x tutto il mio percorso (chemio)…secondo step raggiunto visto che il 1 era L’ intervento”.

Poi ha aggiunto: “Non vi nego che oggi avevo un po’ di fifa e terrore, purtroppo sono crollata a piangere davanti all’infermiere sono umana non un robot ..in questi casi piangere è uno sfogo ,una liberazione, fa bene all’anima ,paradossalmente ti senti più forte di prima ..chiaramente non è stata una passeggiata ,avevo paura di provare dolore ma invece è stato più facile di quanto pensassi.. ho avvertito solo il puntino dell’anestesia e poi nulla ..dopo 20 minuti avevano già fatto, sto bene non ho fastidì ovviamente non posso fare determinati sforzi ,sono stata brava (mi sussurravo) tanto da meritarmi un bel piatto di spaghetti al sugo”.





Nonostante un momento molto delicato, l’ex gieffina persevera nella dura battaglia contro la malattia, armata di coraggio e senza perdere mai la voglia di lottare: “Poco dopo sono uscita dal policlinico Gemelli più tranquilla, ho messo una bella bachata in macchina sapete che mi piace ballare e con il ritmo della musica è ritornato il sorriso, perché tutto passa nella vita e si combatte sempre a testa alta”.

“Ora continuo a fare i miei giretti di lavoro e dopo la spesa, stasera cucino e preparo anche la mia fantastica crostata…..come se non fosse successo nulla. Buona giornata e un beso grande ps grazie x tutti i messaggi bellissimi che ricevo ,e’ anche un modo per affrontare tutto con una forza in più e non sentirmi mai sola ,vi leggo e piano piano risponderò a tutti.. vi adoro #nnsimollauncazzo #piccport #chemio #tumorealseno #guerriere”.