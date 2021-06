Nei giorni scorsi Carolina Marconi ha raccontato il suo dolore: la sua battaglia contro il cancro. Con grande maturità ha condiviso quello che in questo momento le sta succedendo attraverso due lunghi messaggi in due momenti diversi. “Non sono brava a raccontarmi ma vorrei condividere, anche se non è facile, un periodo brutto della mia vita. Il 24 marzo mi hanno diagnosticato un tumore al seno, ricordo quando i medici me l’hanno detto. Mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta. Sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine. I pensieri mi tormentavano. Mi chiedevo: “E ora tutti i miei sogni e i miei progetti che fine faranno?!” Mi sentivo finita come donna. Distrutta, mi mancava l’aria. Ero persa”.

Poi ha rivelato il dramma dell’operazione, l’asportazione della mammella e la ricostruzione: “Ho affrontato un’operazione difficile durata più o meno 8 ore. Dovevano esportarmi il tumore e anche ricostruirmi la mammella. Ebbene sì ho sacrificato la mia mammella per evitare la radio. Quel giorno ero la prima della lista ad essere operata alle 8 del mattino. Mi ricordo che prima di chiudere gli occhi ero terrorizzata dal pensiero di non risvegliarmi”.

In questa settimana inizia la chemioterapia e pertanto le cure prendono il sopravvento su tutto il resto. Deve tagliarsi i capelli: “Sorrido, ma non è facile”, ha detto l’ex gieffina, 43 anni. Ha contattato la sua parrucchiera per accorciare i capelli e lasciarsi poi immortalare su Instagram. Carolina Marconi ha spiegato: “Ho sempre portato i capelli lunghi ma stavolta sono costretta a tagliarli e non mi importa: ricresceranno. Ed io risolverò questa situazione”.





Ad accompagnarla in questa lunga traversata ci sono la sorella Elisabetta e le amiche di sempre. Nei giorni scorsi Carolina ha spiegato di voler prendere con positività questa nuova sfida: “Mi divertirò a cambiare i look con le parrucche in questi mesi e se volete ci terremo compagnia così mi potrete dire quale preferite: corta? Con la frangia? Perché no anche bionda? O rossa? Di tutti i colori”.

Su Instagram Carolina Marconi ha scritto: “Non vi nascondo che un po’ rosico perché mi cadranno i capelli con la chemio l’ho sempre portati lunghi ma non è un problema, cresceranno. Mi divertirò a cambiare i look con le parrucche in questi mesi. Sicuramente perderò anche le mie ciglia ma non è un problema ci sono sempre le ciglia finte che posso sempre incollare”. “Comunque io sto bene e affronterò tutto con tranquillità l’atteggiamento per queste situazione è non perdere mai l’entusiasmo come i bambini e il sorriso perché tutto si risolve e si combatte!”.