Carlo Conti sta ricaricando le batterie ed è pronto a fiondarsi in una nuova avventura televisiva con ‘Tale e Quale Show’. E qualche ora fa si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni bomba che stanno già elettrizzando il pubblico. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini ha infatti fatto alcune rivelazioni importanti che stanno entusiasmando i telespettatori. Si è concentrato su vari argomenti inerenti la trasmissione e ha fatto un annuncio decisamente molto interessante.

Qualche giorno fa, durante la conferenza stampa di presentazione dei ‘Seat Music Awards’, Carlo Conti ha svelato su Raffaella Carrà: “Su Raffaella Carrà prepareremo un momento ma le due serate saranno interamente dedicate a lei, alla regina del varietà. Quella di quest’anno sarà la festa del consolidamento della ripartenza. L’anno scorso, la serata era completamente dedicata ai lavoratori dello spettacolo che erano fermi. In questi due anni, la musica ci ha fatto capire quanto possa essere importante”.

Carlo Conti ha rivelato su ‘Tale e Quale Show’ alla rivista di Alfonso Signorini: “Voglio che sia un programma allegro, divertente, voglio che ci siano colore, brio. Quarto giudice? Sarà a rotazione, non sarà uno solo. Ricorrerò a qualcuno che sia ‘tale e quale’. Cristiano Malgioglio? Sarà pungente e surreale”. Ma poi ha voluto rivelare qualcosa di inatteso, che ha mandato in visibilio il pubblico. Quest’ultimo non vede l’ora di mettersi davanti al piccolo schermo per assistere a questi cambiamenti.





Questo quanto rivelato poi da Carlo Conti di sorprendente: “Ciascuno dei concorrenti farà vedere qualcosa che non ti aspetti”. Non ha voluto esagerare con gli spoiler, ma dunque si vedrà qualcosa di sorprendente, mai accaduto nelle precedenti edizioni. Di cosa si tratterà? Difficile ipotizzarlo, quindi occorrerà aspettare il giorno di inizio della trasmissione per comprenderlo. Non può adesso che partire il conto alla rovescia e Carlo Conti ha creato sicuramente una grandissima attesa spasmodica.

Carlo Conti aveva quindi rivelato alcune delle novità che si presenteranno davanti agli occhi del pubblico già alcuni giorni fa: “Ci saranno tante novità a Tale e Quale Show. Una su tutte il numero dei protagonisti, 11. Tra cui i Gemelli di Guidonia che, esibendosi in gruppo, potranno imitare band e gruppi. Dai Bee Gees al trio Fedez-Berti-Lauro”. Ma ora dobbiamo aspettarci anche altro.