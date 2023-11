Importante svolta su Carlo Conti, infatti è stato lui stesso a rompere il silenzio su un programma Rai e ha confermato la sua volontà di non accettare l’eventuale proposta. Si è quindi tirato fuori immediatamente dalla corsa alla conduzione di questa ambita trasmissione. Sono stati diversi i nomi fatti in questi giorni, con tanto di polemiche, ma il padrone di casa di Tale e Quale Show ha smentito categoricamente questa indiscrezione.

Carlo Conti non prenderà parte a questo programma Rai, come confermato in un’intervista rilasciata nelle scorse ore. Ha partecipato all’appuntamento radiofonico Un giorno da pecora su Radio Uno Rai e qui si è sottoposto alle domande di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Inevitabilmente gli è stato fatto un quesito sul tema del momento e il presentatore non ha lasciato alcun mistero, infatti la sua decisione è ormai presa.

Leggi anche: “Lo storico programma è suo”. Carlo Conti, la sorpresa più grande: dove lo vedremo





Carlo Conti rifiuta il programma Rai: “No, ho già dato in passato”

Dunque, Carlo Conti ha negato la possibilità che possa essere scelto lui come conduttore di questo programma Rai tanto discusso. Prima si era fatto il nome di un suo collega, che sembrava vicinissimo alla firma, poi i vertici di viale Mazzini hanno fatto dietrofront e hanno puntato forte su un altro presentatore, che ora pare essere ad un passo dall’accordo. Conti era anche stato tirato fuori da qualcuno, ma ha subito rinunciato.

Stiamo parlando de L’Eredità, che non avrà Carlo Conti come conduttore: “Non contate su di me, no, ho già dato. L’ho fatta per 15 anni con amore e passione, l’ho fatta crescere. Ancora oggi se mi incontra un ragazzo mi chiede: ‘Mi dici scossa o ghigliottina?’, che erano le frasi cult dell’epoca”. Poi spazio al discorso Rai generico: “Io andare via? E perché? Se un matrimonio va bene perché cambiare? Mi trovo bene, ho anche la possibilità di proporre dei programmi nuovi, perché cambiare se ti trovi bene con una moglie”.

Carlo Conti, il più grande conduttore di ogni epoca, ora con noi a @Radio1Rai #ugdp! pic.twitter.com/QMbJ7hFHQZ — Un Giorno da Pecora (@1giornodapecora) November 14, 2023

Infine, ha detto nel programma radio: “Io sono un uomo fedelissimo, nella vita e nel lavoro”. A prendere il timone de L’Eredità, salvo ulteriori colpi di scena, dovrebbe essere Marco Liorni. Reazione a catena sarebbe invece affidata a Pino Insegno.