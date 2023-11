Importante novità per Carlo Conti, pronto a condurre la storica trasmissione. Lui è senza ombra di dubbio uno dei conduttori più amati dal pubblico e i vertici della televisione pubblica italiana non possono non puntare sulle sue gesta professionali. E c’è davvero grandissima curiosità per capire come si presenterà davanti ai telespettatori. Questi ultimi sono veramente entusiasti perché non si aspettavano di leggere una notizia simile.

Un momento meraviglioso per Carlo Conti, che potrà presentare la storica trasmissione perché c’è da fare un omaggio importantissimo. A parlarne è stato il sito TvBlog, che in anteprima ha riferito questa informazione parecchio interessante per il piccolo schermo. Il conduttore dovrà essere all’altezza della situazione, anche perché coloro che hanno seguito questo programma erano incantanti da una conduzione di uno straordinario professionista.

Carlo Conti scelto per la storica trasmissione: qual è e quando va in onda

C’è in vista un anniversario importante per la Rai e i vertici di viale Mazzini hanno optato per puntare fortemente su Carlo Conti. La storica trasmissione sarà dunque affidata al presentatore, che siamo certi avrà accolto questa notizia con gioia smisurata. Il pubblico ha fatto partire il conto alla rovescia, infatti non manca così tanto prima di assistere ad un momento che sarà bellissimo e allo stesso tempo commovente perché emergeranno ricordi dal passato.

Come scritto da TvBlog, Conti condurrà Rischiatutto 70, in occasione del 70esimo anniversario della nascita della televisione. Infatti, le prime trasmissioni furono mandate in onda il 3 gennaio del 1954. L’anno prossimo, quindi il 3 gennaio del 2024, ci sarà questo appuntamento speciale con il programma condotto alla grande da Mike Bongiorno e ci saranno tanti personaggi ad allietare la serata, che avrà luogo in prime time su Rai1.

Rischiatutto era un telequiz, che è stato trasmesso dal 5 febbraio del 1970 al 25 maggio del 1974. Prendeva spunto dal programma americano Jeopardy! e gli autori erano Paolo Limiti e Ludovico Peregrini. Ora non resta che aspettare l’appuntamento speciale con Carlo Conti.