Una notizia clamorosa travolge Marco Liorni, che sarebbe escluso dalla conduzione di Reazione a catena. Una decisione che sarebbe stata presa in maniera inaspettata, visto che gli ascolti televisivi di questi mesi sono stati a dir poco straordinari. Ma i vertici della Rai avrebbero deciso di fare una scelta diversa e di mettere al suo posto un altro conduttore. Il pubblico potrebbe reagire malamente, dato che si era molto affezionato a lui.

In questi giorni sono tanti i rumor su Marco Liorni, ma l’ultimo riguardante Reazione a catena è decisamente incredibile. Possiamo comunque almeno anticiparvi che non stiamo parlando di una cacciata del conduttore dalla tv pubblica, infatti andrebbe a presentare un’altra trasmissione. Ma nonostante questo, in molti non riescono davvero a comprendere per quale ragione debba essere estromesso, dopo questi grandi ascolti tv.

Leggi anche: “Un ca…!”. Reazione a Catena, anche Marco Liorni perde la pazienza con gli Ultravioletti





Marco Liorni, notizia bomba: “Fuori da Reazione a catena, chi lo sostituisce”

Un vero e proprio colpo di scena su Marco Liorni. A parlarne è stato il sito Dagospia, che si è soffermato su Reazione a catena, un altro amatissimo programma Rai e anche su due colleghi del presentatore. C’è una sorta di terremoto in atto nella televisione pubblica italiana, ma la scelta di estrometterlo dalla trasmissione pre-serale di Rai1 certamente provocherà non pochi malumori. Andiamo a vedere cosa starebbe succedendo.

Dagospia ha annunciato che al posto di Liorni entrerebbe in scena Pino Insegno, mentre l’attuale conduttore di Reazione a catena approderebbe a L’Eredità in sostituzione di Flavio Insinna: “Insegno otterrà la guida di Reazione a Catena (notizia accolta con preoccupazione dal gruppo di lavoro), sua vecchia ossessione. Come avevamo già anticipato. Non solo, il conduttore tra gennaio e giugno non intende stare fermo, dovrebbe ottenere la conduzione di una serata evento (in tema di celebrazioni) su Rai1 e un programma radiofonico su Radio Rai”. Una scelta che molti telespettatori riterrebbero come una follia, dato che Liorni è una garanzia con Reazione a catena. Insinna resterebbe invece senza alcuna trasmissione.

Proprio nei giorni scorsi il manager di Pino Insegno si era lamentato, preannunciando anche conseguenze, se il suo assistito non avesse avuto un programma di punta, dopo che era circolata la notizia che fosse stato escluso da L’Eredità. E ora avrebbe a disposizione Reazione a catena.