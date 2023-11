Pubblico in rivolta a Reazione a Catena. Bufera dopo la serata dell’8 novembre 2023, dove a giocare su Rai 1 ci sono gli Ultravioletta. Anche Marco Liorni cerca di spronare la squadra che invece sembra non ingranare fin troppo bene. Ma all’inizio sembra spesso così, anzi poi di solito i campioni si dimostrano per quelli che sono. Ma cosa è successo e perché il pubblico è così critico con gli Ultravioletta? A rendere tutto più chiaro è un telespettatore che sui social scrive il pensiero di molti: “Quando prima mettono parole complicate per farli arrivare all’ultima parola con poco, di solito la parola è semplice”.

Succede tutto all’ultima catena, ovvero quando gli Ultravioletta si confermano campioni. Ed è a questo momento che molti spettatori cominciano ad innervosirsi. In molti perché li avrebbero dati per perdenti sin dalla prima serata e invece si trovano ancora sul podio, a detta di molti senza meriti. “Questi durano un giorno”, aveva scritto un utente su X. Alla fine però i tre arrivano addirittura a vincere. Poco. 165,67 euro in gettoni d’oro a testa.





“Praticamente un caz***o”, commenta con ironia un altro utente. Poi “qualcuno ci va ancora più pesante: “Sono più stupidi o più scarsi?”scrive un altro. “Da quale casa sono scappati sti tre?”. E ancora: “Che disastro stasera”. Come se non bastasse spunta anche un commento non proprio delicatissimo di Marco Liorni, che a un certo punto dice: “Perché poi ci arrivate alle parole”.

Un altro utente commenta allora: “Come quando a scuola il professore fingeva di spronarti e invece ti faceva sentire un cog…e”, se la ride un telespettatore. Proprio il conduttore sottolinea come ci siano stati “alcuni errori per ingenuità” per i tre Ultravioletta. Come se non bastasse c’è chi se la prende anche con gli autori.

“Sembra una catena finale alla Dai e dai”. Tradotto: una roba complicatissima. “Che razza di catena è?”, si chiede qualcuno. “Dai però! Cena piedi, che caz…o me rappresenta?”, “Ma che c…o di parole stasera, io boh!!!”. Poi il sospetto atroce: “Quando vogliono fargli dimezzare il montepremi gli mettono anche cena-piedi”. Sarà davvero così?

