Grande Fratello 2023, beccati. Puntate accessissime e grandi colpi di scena davanti alle telecamere del reality show di Alfonso Signorini. Ma cosa succede realmente? A lanciare lo scoop ci ha pensato Letizia Petris. La concorrente ha riferito di aver letteralmente ‘baccato’ i due nel “posto segreto”. E tutto questo dopo il tumulto dei botta e risposta accaduti durante l’ultima messa in onda del programma. A questo punto i fan sono decisamente curiosi di scoprire nel dettaglio cosa sta succedendo.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nel “posto segreto”, fuori lo scoop di Letizia Petris. Un rapporto decisamente travagliato quello che intercorre tra la Luzzi e Garibaldi che sembrano aver usufruito del posto misterioso di Massimiliano Varrese. A riferire l’accaduto la gieffina, Letizia Petris. D’altronde lo aveva anche sottolineato l’attrice: “l’attrazione c’è ed è difficile soffocarla”.

“Nudi” e proprio nel “posto segreto” di Massimiliano Varrese, lo scoop è di Letizia Petris. Beatrice Luzzi e Garibaldi sembrano avere deciso di ritagliarsi un momento tutto per loro dopo diversi polveroni e chiarimenti emersi negli ultimi tempi. I fan adesso chiedono di vederci meglio sulla questione e soprattutto sperano che i due gieffini riescano a raggiungere un equilibrio.

Negli ultimi giorni, infatti, proprio la pagina ufficiale del Grande Fratello ha mostrato il filmato dedicato a Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Dopo il brusco allontanamento come conseguenza inevitabile delle continue liti tra di loro, un cambiamento di rotta improvviso: l’ avvicinamento tra i due gieffini ha generato una piccata protesta del pubblico.

Il timore più evidente nei fan di Bea? Che Garibaldi stia facendo in modo di tenere a bada la concorrente per guadagnarne in visibilità: “Bea, Giuseppe teme di uscire e ti usa per rimanere. Fatti il percorso da sola”, “Nooo Bea, per favore lascialo perdere”, “Qualcuno glielo dica a Beatrice, lui è stupidino, ignorantello. Un opportunista”, “Roba da fiction scadente”, sono le voci fuori campo di chi non è coivolto emotivamente quanto l’attrice.