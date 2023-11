Il pubblico del Grande Fratello si sta preparando per una nuova puntata. Che sarà scoppiettante, viste le ultime nella Casa. Le liti non mancano, così come gli sfoghi. Ma c’è poco da girarci intorno: i protagonisti del reality più attenzionati continuano a essere Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Il loro rapporto ha vissuto alti e bassi e li avevamo lasciati con l’attrice che ha cercato di tenere le distanze dal bidello calabrese dopo la confessione su Samira Lui e le frasi infelici uscite dalla sua bocca. Ma poi, col passare dei giorni è tornata a parlare con lui.

E proprio nelle ultime ore i due che sembravano distanti chilometri e chilometri si sono ritrovati insieme a parlare in giardino. Di Massimiliano Varrese, altro super protagonista di questa edizione. Beatrice Luzzi, che come detto sembrava aver chiuso definitivamente con il coinquilino, è arrivata persino a chiedergli un favore personale che riguarda il collega attore. E ha stupito questa richiesta ma andiamo con ordine.

Leggi anche: “Torno a casa, non sto bene”. Grande Fratello, brutta notizia per Signorini





GF, la richiesta di Beatrice Luzzi a Garibaldi

Sulle prima al GF Massimiliano Varrese con Beatrice Luzzi ha avuto un rapporto abbastanza pessimo, ma lui sembrava volersi avvicinarsi. Tanto è vero che Garibaldi le ha confidato: “Mi ha detto che io sapevo che lui voleva avvicinarsi a te per conoscerti meglio. Parla molto del fatto che siete colleghi, fate lo stesso lavoro, c’è più empatia…”.

Ma a quel punto Beatrice Luzzi lo ha interrotto: “Ma tu comunque gli hai detto di non provarci, sì?”. “Perché, secondo te ci sta provando?”, ha risposto Giuseppe. “Non lo so, ma glielo hai detto? Perché non ci sta provando ma non vorrei che lo facesse. Almeno in questo aiutami“, la sua risposta.

Bea: Peppe gliel’hai detto a Max di non provarci?

Beppe: sì gli ho detto che se vedo qualcosa che non mi va bene glielo dico

Bea: perché non vorrei lui ci provasse, aiutami #beabaldi #grandefratello pic.twitter.com/ELHaJobWE9 — Amorgf (@Amorgf1812646) November 1, 2023

Almeno in questo aiutami 🤣 ma povera donna Le fanno schifo tutti e due ma li deve sopportare per lavoro — pannaefragole (@pannaefragole1) November 1, 2023

E alla fine Beatrice Luzzi è riuscita a strappare la promessa a Garibaldi, che le ha risposto: “Gli ho detto che se vedo qualcosa che non mi va bene glielo dico“. Il pubblico ha commentato divertito questa situazione. Tra un “Ma povera donna, le fanno schifo tutti e due ma li deve sopportare per lavoro”, “nella testa pensante di Bea: ‘ma questi me stanno veramente prendere per f…a’?“, “Lei così schifata da una possibile ship col Guru“.