“Torno a casa, non sto bene”. Il concorrente pronto ad abbandonare. Grande Fratello, colpo di scena dopo le festività di Halloween. I ragazzi in queste ultime ore sono stati impegnato in tante attività e tra queste anche il tentativo di convincere un concorrente a tenere duro. Ma cosa è successo e chi sta per abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini? Ad accorgersi che qualcosa non andava è sempre lei, una delle più scaltre e intelligenti nella casa: Beatrice Luzzi.

La famosa attrice di Vivere ha quindi avvicinato il ragazzo e ha chiesto spiegazioni per quella brutta cera. La Luzzi dice al giovane di essere cambiato e che si nota un certo cambiamento. Parliamo di Ciro Petrone, il famoso attore napoletano reso celebre da Gomorra. Il giovane è molto noto per essere sempre sul pezzo e far ridere tutti. Ma da alcuni giorni Ciro non è più lo stesso e sono in tanti a farglielo notare.





“Torno a casa, non sto bene”. Il concorrente pronto ad abbandonare

Da quello che dicono i colleghi, l’ex personaggio di Temptation Island è “sempre meno attivo e partecipe in casa”. Il ragazzo ha spiegato di non stare bene e che sta pensando di abbandonare il programma. Sembra che non sia una questione di noia, ma che dietro ci siano altre motivazioni. Ha detto quindi Ciro: “No, non si tratta di essere impegnato. Si tratta del fatto che non sto bene. Capito?”.

E ancora Ciro Petrone: Mi sveglio la mattina che non sto bene, mi sveglio con il mal di testa e non dormo. Mo parlo con loro e vediamo le opzioni. Devo capire un po’ di cose, sennò… Se mi fanno rimanere devo capire a che… È brutto anche per voi”. Rosy Chin allora ha risposto: “Non pensare a noi”. Poco dopo però la regia ha deciso di censurare le ulteriori confessioni del ragazzo e di spostare altrove le telecamere.

"OPZIONI"

TIPO?

NO PERCHÉ SE QUESTO CREDE DI CHIEDERE AUMENTO DI CACHET SPACCO TUTTO.#grandefratello pic.twitter.com/PieaJ1yAxb — Lalla (@Lalla84455247) November 1, 2023

Cosa accadrà quindi stasera? Alfonso Signorini chiederà al ragazzo cosa vuole fare o tenterà magari di portare all’interno della casa un supporto al giovane per provare a fargli cambiare idea? Ciro Petrone non sta bene e questa è la cosa che è più importante risolvere. Ora la produzione, in queste ore, sta sicuramente cercando una soluzione ai disagi dell’attore di Gomorra, ma la decisione finale chiaramente spetta a lui e solamente a lui.

