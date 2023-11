“Hai un futuro da zoc**a”. Grande Fratello, Giampiero Mughini choc. Stavolta il commentatore sportivo e non solo la fa fuori dal vaso e per tanti è a rischio eliminazione coatta da parte della produzione. Tra l’altro stasera ci sarà una puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, sapremo quindi fra qualche ora se Mughini dovrà lasciare la casa oppure il programma darà lui un’altra chance. È successo tutto durante la festa di Halloween del 31 ottobre. Eppure il dettaglio agghiacciante viene fuori soltanto adesso.

Durante il party di paura all’interno della casa, Giampiero Mughini si è lasciato andare a delle considerazioni non richieste e del tutto fuori luogo. Il famoso giornalista juventino ha fatto della affermazioni sull’outfit dalla collega e manager Angelica Baraldi . L’uomo, vedendola ballare in maniera sensuale, ha detto alla donna: “Hai un futuro da zo****a grande così eh! Eh beh… ma dai”.





Senza parole Ciro Petrone e Massimiliano Varrese, che hanno ascoltato tutto ma senza entrare nel merito della vicenda. La diretta interessata ha fatto finta quasi di non sentire ma poco dopo, parlando con Vittorio e si è lasciata andare confessando di esserci rimasta molto male per le parole di Mughini. Più tardi la ragazza ha anche affermato di essersi dovuta trattenere dallo scoppiare a piangere.

Giampiero mughini anni 82 si permette di dire ad Angelica Baraldi di 26 che ha"un futuro da zoccola"oltre a denigrare costantemente dal suo ingresso l'abbigliamento Angelica. In sta edizione costantemente viene lesa l'immagine di una donna. Non va bene tutto ciò! #GrandeFratello pic.twitter.com/piRvhGDw0c — gioconda2.0 (@Giorgia88162189) November 1, 2023

Ha quindi detto: “Mughini mi ha detto una frase che mi stava per venire da piangere. Prima quando stavamo ballando, lui era a tavola e mi ha detto una frase bruttissima”. Vittorio allora, cercando fare da paciere non condannato il gesto dell’uomo, ha semplicemente detto che a volte ha delle uscite non educate.Poco dopo però la regia ha censurato la chiacchierata cambiando telecamera.

Mughini non solo ha fatto 1 battuta squallida ad Angelica ma 2 🥶



Vittorio "il mugs con tutti il lati che ha non e troppo educato con tutti l'uscite" 🔥🔥🔥🔥

Angelica "No per niente" #grandefratello pic.twitter.com/tk4yvO1r83 — Francesca (@FraniiiCesca) November 1, 2023

Il video però è chiaramente online e sta girando come un trottola nel web. In tanti chiaramente condannano le parole di Mughini, forse imperdonabili. Ma c’è anche chi, tuttavia, decide di non prendere tutto alla lettera, nonostante quelle parole siano state dette da chi di parole se ne intende. Chissà se Alfonso Signorini e la produzione decideranno di farlo uscire una volta per tutte.

