Jimmy Ghione fidanzato con una 25enne famosa. Proprio così, il gossip sta impazzendo riguardo il famoso inviato di Striscia la Notizia. Sembra infatti, almeno secondo dei rumors molto interessanti, che il giornalista di quasi 60 anni (li compirà a gennaio prossimo, Ndr), si sia fidanzato con una donna 34 anni più giovane di lui. Sembra inoltre, che la ragazza in questione non sia proprio una sconosciuta ma un volto noto nel panorama gossip italiano. A riportare la vicenda è il famoso L’Investigatore Social Alessandro Rosica.

L’uomo riporta: “Esclusiva. Marialaura De Vitis ‘ex vincitrice della pupa e il secchione’ si starebbe frequentando con l’inviato di striscia la notizia Jimmy Ghione che sia la volta buona per questa ragazza tanto giovane quanto fragile??!?! Lo spero”. Ma di chi parliamo precisamente? La giovane sarebbe una delle storiche fidanzate di Paolo Brosio. La bella 25enne sarebbe anche una ex naufraga dell’Isola dei Famosi e nonostante i 34 anni di differenza d’età sembra sia scattato il colpo di fulmine.





La cosa strana tuttavia sembra un’altra: Jimmy Ghione, almeno da fonti ufficiali, sarebbe fidanzato. Tuttavia, almeno secondo l’investigatore social, l’inviato di Striscia e la De Vitis sarebbero inseparabili da giorni. Tutti quindi si stanno chiedendo se la storica compagna di Ghione, l’attrice russa Daria Baykalova, sia al corrente di tutto ciò.

Sempre secondo Alessandro Rosica, la bella Marialaura De Vitis dopo la storia con Brosio, si sarebbe fidanzata con un imprenditore 60enne (qualcuno dice fosse Giorgio Manetti l’ex di Gemma Galgani di Uomini e Donne, Ndr). Ma chi è davvero questa ragazza? Sembra sia nata nel 1998 e sia originaria di Reggio Emilia.

Marialaura De Vitis ha un diploma preso al liceo linguistico e una laurea in Scienze della Comunicazione, conseguita presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Dopo gli studi si trasferisce a Milano, dove lavora come modella e influencer. A questo punto arriva la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione Show nel 2022. Poco dopo all’Isola dei Famosi. Prima di questo si è notata in “Ciao Darwin” e “Appuntamento a prima vista” su Real Time.

