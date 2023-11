Grande Fratello 2023, nuove polemiche nella casa: protagonista ancora una volta Beatrice Luzzi. L’attrice, favorita a questo punto d’obbligo per la vittoria finale ha messo il carico su Anita riportando alcune parole di Alfonso Signorini. Beatrice sta facendo parlare per il suo rapporto con Varrese, molto poco chiaro con lei sulla difensiva. “Il fatto di essere uscita con Massimiliano ha ridimensionato tutto”, spiega Beatrice. “Aspettavo che lui si distendesse da settimane”.

Versione confermata da Varrese: “Dopo il confronto in studio ho visto davvero Beatrice in un modo diverso, come una collega, ma questo non significa provarci”, ha messo in chiaro lui. Versione che non convince. Molto più sincero è apparso il sentimento di Giuseppe Garibaldi, ferito da Beatrice.





GF 2023, Beatrice Luzzi contro Anita: “Sei la più cattiva qui dentro”

“Lei mi ha voluto portare all’autodistruzione, penso di essere stato manipolato da lei”, si è sfogato in settimana. “Se esco, pago tutta l’Italia perché voti contro di lei”, ha fatto sapere. D’altronde il giudizio di Beatrice su di lui è completamente cambiato: dopo giorni di quasi intimità la bolla era scoppiata con lei che aveva usato termini duri.

Eppure non è lei la più cattiva della casa, almeno a sentire Ciro Petrone. Durante il pranzo ha detto: “Anì sei la peggiore in questa Casa, è la verità”. Beatrice Luzzi ha ricordato dunque una frase detta da Signorini in puntata: “Alfonso ha detto che sei la più cattiva”, mentre Ciro e Mirko sono scoppiati a ridere.

Infastidita, Anita ha subito messo i puntini sulle i: “Bea, ma non ti accorgi che Ciro sta scherzando?”. L’attrice allora le ha fatto notare come in realtà Alfonso fosse serio. E Anita: “Sì, ma Ciro no, sta scherzando da 20 minuti”. Parole destinate a far discutere e lasciare uno strascico polemico non da poco. Di sicuro nella puntata di venerdì arriverà l’ennesimo confronto.