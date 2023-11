Terribile lutto nel mondo della televisione, l’attore morto all’improvviso a 50 anni, sembra per un arresto cardiaco. Sotto choc gli amici. Tantissimi i messaggi arrivati in queste ore. “Era una persona davvero talentuosa che illuminava lo schermo in ogni scena che recitava e si divertiva a portare gioia ai suoi fedeli fan attraverso la sua recitazione. Era un’anima dolce e un amico meraviglioso per tutti coloro che lo conoscevano”.

“Era un sostenitore di una migliore salute mentale e di un trattamento per l’uso di sostanze, che parlava apertamente delle sue lotte con la depressione bipolare e l’alcol. Siamo oltremodo devastati dalla perdita del nostro caro amico e preghiamo per i suoi figli e suo padre”. Un lutto devastante anche i per i fan.





Morto a 50 anni l’attore Tyler Christopher, star di ‘General Hospital’

Per dieci anni infatti Tyler Christopher è stato volto e cuore di ‘General Hospital’. La soap che gli ha dato la celebrità mondiale con il ruolo di Nikolas Cassadine. La sua interpretazione di Nikolas gli era valsa il Daytime Emmy Award come miglior attore protagonista in una serie drammatica nel 2016, oltre a quattro nomination, incluso un premio speciale dei fan “per la combinazione irresistibile” nel 2005 che ha condiviso con Natalia Livingston.

Ma non solo. Tyler Christopher ha anche interpretato Stefan DiMera in “Il tempo della nostra” dal 2001 al 2019 ed ricevuto una nomination ai Daytime Emmy per la sua interpretazione nella soap opera della Nbc. L’attore è apparso in tv in episodi di altre serie come “Streghe”, “Angel”, “Jarod il camaleonte”, “Special Unit 2”, “The Division”, “The Twilight Zone”, “JAG – Avvocati in difesa”, “CSI – Scena del crimine”, “Into the West”, “The Lying Game”, “Ice Storm”, “Moon Crash”, “Beyond the Lights”.

Nato l’11 novembre 1972 a Joliet, nell’Illinois, Tyler Christopher Baker è stato sposato con l’attrice Eva Longoria dal 2002 al 2004. Successivamente si è unito in matrimonio con la giornalista Brienne Pedigo, con cui è stato sposato dal 2008 al 2021, e hanno avuto due figli insieme.