“Si sono lasciati”. Addio choc per la coppia di Canale 5, due mesi fa avevano annunciato il matrimonio in tv

Poche settimane fa era arrivata la proposta di nozze nello studio di Uomini e Donne, davanti ad un pubblico senza parole la coppia aveva annunciato la propria intenzione di unirsi in matrimonio. Una decisione spiazzante che lei aveva motivato nello studio di Verissimo: “è cambiato. Prima, ad esempio, quando andava a giocare a calcio gli chiedevo se ci fossero ragazze e lui negava. Adesso è lui stesso a dirmelo, non ci sono più bugie. Stiamo insieme da 8 anni, io ne aveva 12 e lui 16 quando ci siamo innamorati”.

>“Vola alla Rai nel programma top”. Barbara D’Urso, che colpo: dopo il periodo nero, si riprende tutto con gli interessi. E non è l’unica grande notizia

“È stato il primo in tutto per me. A gennaio 2023 ho scoperto che mi aveva tradita. Dentro di me lo sapevo già ma lui non aveva mai avuto il coraggio di dirmelo. Ho provato a passarci sopra perché non riuscivo a lasciarlo, così ci siamo iscritti a Temptation Island”. Poi era tutto andato in discesa.





Temptation Island, finita tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara

La crisi tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sembrava superata e invece ieri, 31 ottobre, il clamoroso colpo di scena. Gabriela ha smesso di seguire Giuseppe, per poi pubblicare alcune stories che sembrano confermare la rottura : “Volete le donne forti, dalla grande personalità, dal bell’aspetto, con i valori di un tempo, e poi, non siete in grado di sostenerle, di reggere il confronto, di stare al passo”.

E ancora: “Mettetevi d’accordo fra quello chi volete e ciò che potete permettervi”. Non è finita qui, perché nella seconda rincara la dose: “Basterebbe immedesimarsi nell’altro, per non far del male. Ma costa troppa fatica a chi vive solo per sé stesso”. Quindi conclude: “Non si finisce mai di conoscere le persone nella vita”. Come dire, la nostra storia è finita.

Cosa sia successo tra Gabriela e Giuseppe è difficile capire. Certo è che alcuni gesti sembrano valere mille parole. A rileggere le parole di Gabriela fa tutto più male. “Stiamo insieme da 8 anni e ci tenevo a sposarmi – raccontava – Sono per il matrimonio e i figli da giovani. Adesso sono contentissima. La notte trascorsa dopo che ci siamo lasciati a Temptation Island è stata terribile. Mi chiamavano Samara, mi hanno portato tre camomille. Stavo malissimo”.