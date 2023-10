Dopo aver vissuto mesi complicati, ora Barbara D’Urso potrebbe riprendersi tutto con gli interessi. Infatti, sarebbe ormai sempre più vicina alla Rai e al programma più amato dal pubblico. Un colpo di scena pazzesco per la conduttrice televisiva e non è nemmeno tutto, visto che ci sarebbe anche un’altra novità incredibile a livello privato. Ma dobbiamo andare per ordine e quindi certamente l’aspetto lavorativo è quello che sta interessando tutti.

Proprio nei giorni scorsi, prima che su Barbara D’Urso uscisse la notizia relativa alla Rai e a questo programma, aveva rivelato a La Stampa di essere pronta a ritornare alla grande: “Non è certo tempo per pensionarmi”, ha ironizzato Barbara che poi ammetteva di essere “coinvolta in mille cose. Sono stata la prima ad aprire uno spazio ‘Metadurso’ sul Metaverso; con un’amica ho una società che organizza eventi, il teatro. E poi ovviamente tornerò… In tv? È probabile”.

Barbara D’Urso verso la Rai e nel programma più atteso? La voce bomba

A sganciare la bomba è stato Novella 2000, che ha regalato la copertina a Barbara D’Urso, il cui futuro potrebbe essere alla Rai dopo il doloroso addio a Mediaset con tanto di polemiche in seguito alla decisione di Pier Silvio Berlusconi di escluderla dal programma Pomeriggio Cinque, ora condotto da Myrta Merlino. Ma ci potrebbe essere anche una svolta per quanto concerne la sua vita personale, infatti è uscita con un super vip italiano.

Stando a Novella 2000, Carmelita starebbe uscendo con l’imprenditore Flavio Briatore, col quale si è vista a Casa Cipriani a Milano. Non si parlerebbe ancora di una relazione sentimentale, ma non è da escludere come riportato dal settimanale: ““Finalmente una donna del suo livello, adatta, che sa, conosce, e in più bellissima, il che non guasta”. Ma la notizia più sensazionale giunge dalla televisione, infatti un collega è pronto ad accoglierla.

Barbara D’Urso sarebbe sempre più vicina ad approdare al Festival di Sanremo 2024. E ad avvantaggiare il tutto sarebbe il suo manager Lucio Presta, che ha alle sue dipendenze anche Amadeus. Avrebbe già ottenuto il nulla osta dal conduttore e l’ufficialità potrebbe non essere così lontana.