Barbara D’urso, il futuro dell’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque. Il caso di Carmelita fa ancora discutere soprattutto i più nostalgici della nota timoniera del programma Mediaset di successo. Tutti i fan si domandano cosa il futuro prevede per lei e detto fatto, Barbara ha risposto chiarendo più o meno qualsiasi dubbio in merito.

Barbara D’Urso rivela la sua decisione. Fuori dalla conduzione di Pomeriggio Cinque per cedere il testimone alla collega Myrta Merlino, sicuramente all’altezza delle aspettative dei vertici Mediaset. Ma al contempo i fan continuano a domandarsi le prospettive future di Carmelita. Barbara D’urso avrebbe rivelato qualche dettaglio in più nel corso di un’intervista per La Stampa.

Barbara D’Urso rivela la sua decisione per il futuro lavorativo: “Non è tempo per pensionarmi!”

I fan hanno visto prendere un volo per volare lontana dall’Italia. Le foto dal Regno Unito di Barbara D’Urso hanno mostrato chiaramente i motivi della partenza: affrontare un corso di formazione linguistica. E questo perché probabilmente l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque mira a tornare sui placoscenici dei teatri italiani con una commedia.

Ma i progetti per il futuro sembrano essere diversi e vari. Oltre allo spettacolo Taxi a due piazze di Ray Cooney. “Non è certo tempo per pensionarmi”, ironizza Barbara che poi ammette di essere “coinvolta in mille cose. Sono stata la prima ad aprire uno spazio ‘Metadurso’ sul Metaverso; con un’amica ho una società che organizza eventi, il teatro. E poi ovviamente tornerò… In TV? È probabile”.

Ovviamente dopo l’addio a Mediaset, sono in molti a credere che la conduttrice sia stata corteggiata dalla Rai e chissà se proprio nello studio di Domenica In al posto di Mara Venier, visto che la Zia nazionale avrebbe già annunciato di guidare il timone del programma per l’ultima volta. Ma le previsioni restano ipotesi, quindi non resta che attendere una conferma da parte della diretta interessata.