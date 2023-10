Barbara D’Urso, il ritorno in Italia non va come previsto: un video pubblicato dalla presentatrice ha scatenato le polemiche. In questi giorni di Barbara si è parlato per il confronto, che ormai va avanti da settembre, con Myrta Merlino. Tra le due infatti non corre buon sangue. E dopo i convenevoli delle prime settimane da una parte e dall’altra sono volate frecciate ad alimentare le quali, tra l’altro, hanno contribuito anche i fan delle due conduttrici.

Scrive un sostenitore di Barbara D’Urso: “Pomeriggio 5 senza di te non è più pomeriggio 5mi dispiace per quello che ti hanno fatto. Dopo 45 anni sicuramente non ti aspettavi un trattamento del genere…ma so che ti accadranno cose migliori e meravigliose”. E parole non meno dure sono arrivate dai fan di Myrta.





Barbara D’Urso, ritorno in Italia con gaffe: attraversa con il rosso

Che scrivono: “Da quando non c’è più Barbara D’Urso guardo con molto piacere Pomeriggio Cinque, Myrta è un professionista seria che sta facendo bene”. Nei giorni scorsi sono arrivati anche i complimenti di Mediaset e del direttore di Canale 5. “Ottimo bilancio per il primo mese del nuovo ‘Pomeriggio Cinque’ con Myrta Merlino”.

“Dal debutto di lunedì 4 settembre a oggi è stato seguito da una media di 1.314.000 telespettatori che sfiora il 17% di share, e che sale al 19% sul target commerciale (15-64 anni), il più interessante per gli investitori pubblicitari. Ancora meglio tra i giovani 15-34enni, dove il programma cresce fino a oltre il 24% di share”. Da Barbara D’Urso nessun commento.

Barbara che è stata criticata per via dell’ultimo video pubblicato su Instagram in cui si vede la conduttrice napoletana attraversare la strada nei pressi di un semaforo. Peccato che nel momento in cui ha realizzato il filmato si nota chiaramente che ha attraversato nel momento in cui il semaforo pedonale era rosso. E tanti sono stati i commenti: “Per te le regole non valgono?”.